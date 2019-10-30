Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T06:55Z
https://ria.ru/20191030/1560377740.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156037/82/1560378289_0:90:960:630_1036x0_80_0_0_a1c60c845427a62d9de9c1a68ab11afe.jpg
РИА Новости
Туризм

Первая группа японских туристов на Кунашире начала экскурсионную программу

04:10 30.10.2019 (обновлено: 06:55 30.10.2019)
219
© Фото : Ли Ген ХиВизит первой группы японских туристов на Южные Курилы
Визит первой группы японских туристов на Южные Курилы
© Фото : Ли Ген Хи
ТОКИО, 30 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Первая группа японских туристов приехала на Кунашир в среду в рамках совместного российско-японского пилотного проекта по туризму на южные Курилы и уже начала экскурсионную программу, рассказала РИА Новости гендиректор компании-организатора тура ООО "Би-Томо" Ли Ген Хи.
"Туристы уже здесь, на берегу. Мы начали экскурсионную программу. Первоначально запланированная программа почти никаких изменений не претерпела", - сказала генеральный директор.
Первоначально пилотный тур на Кунашир и Итуруп был запланирован на 11-15 октября, однако за три дня до начала был отложен по инициативе российской стороны.
"Мы с большим нетерпением ждем этот первый пилотный тур. Исходя из его результатов будут планироваться маршруты и на следующий год. Нам бы хотелось, чтобы японцы приезжали на Курилы. Потому что на Курилы приезжает практически весь мир – итальянцы, французы, австралийцы, немцы, корейцы. Единственная страна, туристы которой не могут посетить Курилы – это Япония, из-за того, что есть определенные политические вопросы. Хотя я знаю, что многие японцы мечтают посетить Курилы", - сказала Ли Ген Хи.
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
18 октября, 10:03РИА Новости
Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
Первая группа японских туристов, которая приехала на Кунашир, а затем отправится на Итуруп в рамках первого совместного российско-японского пилотного проекта по туризму на эти острова, сможет увидеть основные достопримечательности островов, но чтобы сделать экскурсии доступными для людей без физической подготовки, пешеходные маршруты пришлось заменить на автобусные.
"Кунашир – это остров, который больше подходит для экологических пешеходных туров. Но поступила просьба от японской стороны сделать все, чтобы тур и места были доступны для людей без физической подготовки. Поэтому все маршруты, на которые мы в этот раз туристов будем привозить, на самом деле – пешеходные маршруты. То есть обычно туристы все время идут пешком. В данном случае специально по нашей просьбе сделали обрезку деревьев и подготовили тропу, которая ведет к смотровой площадке на кальдеру Головнина, чтобы по ней смог проехать транспорт. То есть они просто доедут до смотровой площадки, выйдут и насладятся этим видом. Но мы надеемся, что в будущем мы сможем вернуться к стандартным экологическим маршрутам, когда будут приезжать туристы, готовые к пешеходным маршрутам, понимающие, что Кунашир – это место для людей, которые любят природу и любят ходить", - сказала собеседница агентства.
Юго-восточная часть поселка Южно-Курильск на острове Кунашир
8 октября, 04:50Туризм
Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
Как ранее сообщил японский МИД, в группе 44 человека, в том числе не только туристы, но и это представители японского МИД, государственного агентства по туризму Японии. По сведениям РИА Новости, цена поездки составляет около 300 тысяч иен (чуть меньше 3 тысяч долларов).
По Кунаширу туристы будут перемещаться на машинах высокой проходимости – вахтовых автобусах на базе "Урала". В программе тура на Кунашире предусмотрено посещение краеведческого музея и старого японского кладбища, православной церкви, обзорные экскурсии на вулкан Тятя и к кальдере вулкана Головнина, а также выезд на побережье Тихого океана к скале Чертов палец, и, если позволит погода, на мыс Столбчатый.
"В последний день пребывания на Кунашире туристы смогут посетить кальдеру вулкана Головнина – одну из наиболее ярких достопримечательностей острова. Оттуда открывается вид на озеро Кипящее и озеро Горячее. Это большие термальные озера. И с этой площадки виден остров Хоккайдо. В тот же день группа отправляется на Итуруп", - сказала Ли Ген Хи.
На Итурупе туристы посетят Белые скалы, Янкито – застывшую вулканическую лаву, термальные источники Жаркие воды, вулкан Баранского. Затем они увидят одну из самых ярких достопримечательностей острова – кипящее озеро Голубое око, иногда его называют Изумрудное око. Это горячий ручей с температурой воды не меньше 80 градусов, внутри которого находится впадина с водой яркого бирюзового цвета.
310005
Обсудить 2
ТуризмКунашир (остров)Курильские островаЯпония
Рекомендуем
Визит первой группы японских туристов на Южные Курилы
Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с "животными"
Колосья ржи
В Минсельхозе рассказали об объемах урожая в 2019 году
Беспорядки в Бейруте
Помпео призвал Ливан "срочно формировать новое правительство"
Юрий Трутнев
Трутнев высказался против "плоских" авиатарифов для вахтовиков в ДФО
Уитни Хьюстон в фильме Телохранитель
СМИ узнали, кто должен был петь хит Уитни Хьюстон из "Телохранителя"
Евгений Примаков
Россия передала библиотеке ООН собрание сочинений Примакова
Боевики ИГ на улице Эр-Рамади в провинции Анбар, Ирак. Архивное фото
СМИ: иракские пастухи нашли сокровища ИГ* на сумму $25 миллионов
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35
Здание конгресса США
Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против Турции
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1
Певица Юлия Началова
Пиар-директор Началовой прокомментировала слухи о причастности к ее смерти
Пассажирский поезд
Между Финляндией и Россией восстановили движение поездов
Львица в цирке
Росгосцирк создаст совет для помощи в выдаче лицензий на работу с животными
Банкноты номиналом 1000 рублей
Эксперты рассказали, в каких сферах чаще всего подрабатывают россияне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
05:28"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
05:10Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
05:06Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
05:03Подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"
04:58Суд снял обвинения по двум делам о коррупции с экс-президента Аргентины
Лента новостейМолния