Первая группа японских туристов на Кунашире начала экскурсионную программу

"Кунашир – это остров, который больше подходит для экологических пешеходных туров. Но поступила просьба от японской стороны сделать все, чтобы тур и места были доступны для людей без физической подготовки. Поэтому все маршруты, на которые мы в этот раз туристов будем привозить, на самом деле – пешеходные маршруты. То есть обычно туристы все время идут пешком. В данном случае специально по нашей просьбе сделали обрезку деревьев и подготовили тропу, которая ведет к смотровой площадке на кальдеру Головнина, чтобы по ней смог проехать транспорт. То есть они просто доедут до смотровой площадки, выйдут и насладятся этим видом. Но мы надеемся, что в будущем мы сможем вернуться к стандартным экологическим маршрутам, когда будут приезжать туристы, готовые к пешеходным маршрутам, понимающие, что Кунашир – это место для людей, которые любят природу и любят ходить", - сказала собеседница агентства.