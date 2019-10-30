Первая группа японских туристов на Кунашире начала экскурсионную программу

ТОКИО, 30 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Первая группа японских туристов приехала на Кунашир в среду в рамках совместного российско-японского пилотного проекта по туризму на южные Курилы и уже начала экскурсионную программу, рассказала РИА Новости гендиректор компании-организатора тура ООО "Би-Томо" Ли Ген Хи.
"Туристы уже здесь, на берегу. Мы начали экскурсионную программу. Первоначально запланированная программа почти никаких изменений не претерпела", - сказала генеральный директор.
Первоначально пилотный тур на Кунашир и Итуруп был запланирован на 11-15 октября, однако за три дня до начала был отложен по инициативе российской стороны.
"Мы с большим нетерпением ждем этот первый пилотный тур. Исходя из его результатов будут планироваться маршруты и на следующий год. Нам бы хотелось, чтобы японцы приезжали на Курилы. Потому что на Курилы приезжает практически весь мир – итальянцы, французы, австралийцы, немцы, корейцы. Единственная страна, туристы которой не могут посетить Курилы – это Япония, из-за того, что есть определенные политические вопросы. Хотя я знаю, что многие японцы мечтают посетить Курилы", - сказала Ли Ген Хи.
Первая группа японских туристов, которая приехала на Кунашир, а затем отправится на Итуруп в рамках первого совместного российско-японского пилотного проекта по туризму на эти острова, сможет увидеть основные достопримечательности островов, но чтобы сделать экскурсии доступными для людей без физической подготовки, пешеходные маршруты пришлось заменить на автобусные.
"Кунашир – это остров, который больше подходит для экологических пешеходных туров. Но поступила просьба от японской стороны сделать все, чтобы тур и места были доступны для людей без физической подготовки. Поэтому все маршруты, на которые мы в этот раз туристов будем привозить, на самом деле – пешеходные маршруты. То есть обычно туристы все время идут пешком. В данном случае специально по нашей просьбе сделали обрезку деревьев и подготовили тропу, которая ведет к смотровой площадке на кальдеру Головнина, чтобы по ней смог проехать транспорт. То есть они просто доедут до смотровой площадки, выйдут и насладятся этим видом. Но мы надеемся, что в будущем мы сможем вернуться к стандартным экологическим маршрутам, когда будут приезжать туристы, готовые к пешеходным маршрутам, понимающие, что Кунашир – это место для людей, которые любят природу и любят ходить", - сказала собеседница агентства.
Как ранее сообщил японский МИД, в группе 44 человека, в том числе не только туристы, но и это представители японского МИД, государственного агентства по туризму Японии. По сведениям РИА Новости, цена поездки составляет около 300 тысяч иен (чуть меньше 3 тысяч долларов).
По Кунаширу туристы будут перемещаться на машинах высокой проходимости – вахтовых автобусах на базе "Урала". В программе тура на Кунашире предусмотрено посещение краеведческого музея и старого японского кладбища, православной церкви, обзорные экскурсии на вулкан Тятя и к кальдере вулкана Головнина, а также выезд на побережье Тихого океана к скале Чертов палец, и, если позволит погода, на мыс Столбчатый.
"В последний день пребывания на Кунашире туристы смогут посетить кальдеру вулкана Головнина – одну из наиболее ярких достопримечательностей острова. Оттуда открывается вид на озеро Кипящее и озеро Горячее. Это большие термальные озера. И с этой площадки виден остров Хоккайдо. В тот же день группа отправляется на Итуруп", - сказала Ли Ген Хи.
На Итурупе туристы посетят Белые скалы, Янкито – застывшую вулканическую лаву, термальные источники Жаркие воды, вулкан Баранского. Затем они увидят одну из самых ярких достопримечательностей острова – кипящее озеро Голубое око, иногда его называют Изумрудное око. Это горячий ручей с температурой воды не меньше 80 градусов, внутри которого находится впадина с водой яркого бирюзового цвета.