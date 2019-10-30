Россия передала библиотеке ООН собрание сочинений Примакова

Как указал российский постпред, Примаков сформировал новую парадигму в то время, когда все жили в ощущении окончания холодной войны, победы одного из блоков и "конца истории", объявленного философом и политологом Фрэнсисом Фукуямой. По словам Небензи, Примаков был одним из немногих, кто предсказал, что это не конец истории и история будет развиваться.