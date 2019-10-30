Россия передала библиотеке ООН собрание сочинений Примакова

ООН, 30 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя передал в библиотеку Организации Объединенных Наций имени Дага Хаммаршельда 10-томное собрание сочинений Евгения Примакова, сообщается на сайте российского постпредства.
В ходе официальной церемонии Небензя напомнил, что президент РФ называл Примакова "великим сыном России".
Как указал российский постпред, Примаков сформировал новую парадигму в то время, когда все жили в ощущении окончания холодной войны, победы одного из блоков и "конца истории", объявленного философом и политологом Фрэнсисом Фукуямой. По словам Небензи, Примаков был одним из немногих, кто предсказал, что это не конец истории и история будет развиваться.
"Это собрание сочинений Евгения Максимовича, которое мы сегодня передали ооновской библиотеке, займет достойное место на ее полках. Здесь достаточно людей, которые интересуются его наследием и будут обращаться к ним", - сказал Небензя.
Примаков был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял СВР, МИД, правительство России. 29 октября ему бы исполнилось 90 лет.