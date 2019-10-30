Помпео призвал Ливан "срочно формировать новое правительство"

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Вашингтон в срочном порядке призывает лидеров Ливана содействовать формированию нового правительства в связи с отставкой премьер-министра Саада Харири, говорится в заявлении главы госдепартамента США Майка Помпео.

"В свете отставки премьер-министра Харири Соединенные Штаты призывают политических лидеров Ливана в срочном порядке содействовать формированию нового правительства, которое поможет построению стабильного, процветающего и безопасного Ливана, отвечающего потребностям его граждан", - заявил Помпео в среду.

"Мирные демонстрации и выражения национального единства за последние 13 дней дали четкий сигнал. Народ Ливана хочет эффективного и действенного правительства, экономических реформ и прекращения повальной коррупции. Любое насилие или провокационные действия должны быть прекращены, и мы призываем ливанскую армию и службы безопасности продолжать обеспечивать права и безопасность протестующих", - добавил он.

Ранее Харири заявил, что подаст президенту Ливана Мишелю Ауну прошение об отставке всего правительства на фоне массовых протестов. Позже пресс-служба президентского дворца подтвердила получение прошения.

Массовые антиправительственные демонстрации вспыхнули в разных городах Ливана после решения кабинета министров страны одобрить введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.

Первые протесты и забастовки начались в Ливане в конце апреля и продолжались до конца мая. Профсоюзы начали бастовать, после того как правительство при утверждении госбюджета на 2019 финансовый год включило пункты предусматривающие сокращение зарплат и социальных выплат госслужащим и отставным военным. В конце июля-начале августа правительство приняло компромиссные поправки с целью успокоить общественность.