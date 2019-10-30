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РИА Новости

Помпео призвал Ливан "срочно формировать новое правительство"

03:25 30.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБеспорядки в Бейруте
Беспорядки в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Вашингтон в срочном порядке призывает лидеров Ливана содействовать формированию нового правительства в связи с отставкой премьер-министра Саада Харири, говорится в заявлении главы госдепартамента США Майка Помпео.
"В свете отставки премьер-министра Харири Соединенные Штаты призывают политических лидеров Ливана в срочном порядке содействовать формированию нового правительства, которое поможет построению стабильного, процветающего и безопасного Ливана, отвечающего потребностям его граждан", - заявил Помпео в среду.
"Мирные демонстрации и выражения национального единства за последние 13 дней дали четкий сигнал. Народ Ливана хочет эффективного и действенного правительства, экономических реформ и прекращения повальной коррупции. Любое насилие или провокационные действия должны быть прекращены, и мы призываем ливанскую армию и службы безопасности продолжать обеспечивать права и безопасность протестующих", - добавил он.
Ранее Харири заявил, что подаст президенту Ливана Мишелю Ауну прошение об отставке всего правительства на фоне массовых протестов. Позже пресс-служба президентского дворца подтвердила получение прошения.
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Массовые антиправительственные демонстрации вспыхнули в разных городах Ливана после решения кабинета министров страны одобрить введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.
Первые протесты и забастовки начались в Ливане в конце апреля и продолжались до конца мая. Профсоюзы начали бастовать, после того как правительство при утверждении госбюджета на 2019 финансовый год включило пункты предусматривающие сокращение зарплат и социальных выплат госслужащим и отставным военным. В конце июля-начале августа правительство приняло компромиссные поправки с целью успокоить общественность.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении, согласно высказываниям местных политиков и экспертов. Президент страны Мишель Аун в четверг заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Ограничена выдача долларов и повышен процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными, что привело к трудностям как среди предпринимателей, которые ведут расчеты в долларах, так и среди рядовых жителей. Созданный дефицит уже негативно сказался на владельцах топливных заправок, мукомольных предприятий и фармацевтических компаний.
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Майк ПомпеоЛиванВ мире
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