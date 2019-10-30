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РИА Новости

Глава компании Luxottica возглавил список самых богатых итальянцев

02:04 30.10.2019
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© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
РИМ, 30 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Список самых богатых итальянцев возглавил глава крупнейшей компании-производителя очков Luxottica Леонардо Дель Веккио, свидетельствует рейтинг, опубликованный местной версией журнала Forbes.
Состояние Дель Веккио, основавшего Luxottica в 1961 году, оценивается в 24,2 миллиарда долларов. Таким образом, он потеснил предыдущего лидера в списке итальянских богачей Джованни Ферреро, хозяина одноименной империи шоколада, который располагает состоянием в 21,9 миллиарда долларов. В общемировом рейтинге богачей Дель Веккьо и Ферреро занимают 39-е и 46-е места соответственно.
В итальянском топе также встречаются известные бизнесмены вроде Джорджо Армани (третье место и 11,2 миллиарда) и Сильвио Берлускони, который расположился на шестой позиции, имея за плечами около 7 миллиардов.
Luxottica – один из крупнейших в мире производитель очков и оправ. Ей принадлежат марки Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples. В 2017 году Luxottica слилась c французской Essilor — главным производителем линз в мире.
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