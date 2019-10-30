Глава компании Luxottica возглавил список самых богатых итальянцев

РИМ, 30 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Список самых богатых итальянцев возглавил глава крупнейшей компании-производителя очков Luxottica Леонардо Дель Веккио, свидетельствует рейтинг, опубликованный местной версией журнала Forbes.

Состояние Дель Веккио, основавшего Luxottica в 1961 году, оценивается в 24,2 миллиарда долларов. Таким образом, он потеснил предыдущего лидера в списке итальянских богачей Джованни Ферреро, хозяина одноименной империи шоколада, который располагает состоянием в 21,9 миллиарда долларов. В общемировом рейтинге богачей Дель Веккьо и Ферреро занимают 39-е и 46-е места соответственно.

В итальянском топе также встречаются известные бизнесмены вроде Джорджо Армани (третье место и 11,2 миллиарда) и Сильвио Берлускони, который расположился на шестой позиции, имея за плечами около 7 миллиардов.