В ярославском детсаду прокомментировали инцидент с избиением ребенка

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Родители воспитанников детского сада №236 в Ярославле прокомментировали в интервью местному порталу Родители воспитанников детского сада №236 в Ярославле прокомментировали в интервью местному порталу 76.ru инцидент с избиением девочки во время дневной прогулки.

Видео с нападением, снятое в детском саду, появилось во вторник в одной из городских групп в социальной сети "ВКонтакте". На записи показана прогулка малышей в детском саду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка в розовом комбинезоне, которую бьют другие дети. Воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя три минуты.

Отец одного из воспитанников учреждения выступил в защиту воспитательницы. "Детей много, за всеми не уследишь. Да и, тем более, она женщина в возрасте. Не заметила, наверное, просто", - сказал он.

Мать другого ребенка назвала поведение воспитательницы "ужасным". При этом она указала, что в их группе воспитательница внимательная.

В то же время бухгалтер детского сада заявила, что родители воспитанников хорошо отзывались о воспитательнице группы, в которой произошел инцидент. "И группа у нее немаленькая, 28 детей", - добавила женщина.