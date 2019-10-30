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РИА Новости

В ярославском детсаду прокомментировали инцидент с избиением ребенка

01:24 30.10.2019
47266
© Никита МакарьинДрака в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
© Никита Макарьин
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Родители воспитанников детского сада №236 в Ярославле прокомментировали в интервью местному порталу 76.ru инцидент с избиением девочки во время дневной прогулки.
Видео с нападением, снятое в детском саду, появилось во вторник в одной из городских групп в социальной сети "ВКонтакте". На записи показана прогулка малышей в детском саду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка в розовом комбинезоне, которую бьют другие дети. Воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя три минуты.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 16:36РИА Новости
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
Отец одного из воспитанников учреждения выступил в защиту воспитательницы. "Детей много, за всеми не уследишь. Да и, тем более, она женщина в возрасте. Не заметила, наверное, просто", - сказал он.
Мать другого ребенка назвала поведение воспитательницы "ужасным". При этом она указала, что в их группе воспитательница внимательная.
В то же время бухгалтер детского сада заявила, что родители воспитанников хорошо отзывались о воспитательнице группы, в которой произошел инцидент. "И группа у нее немаленькая, 28 детей", - добавила женщина.
Следственные органы региона приступили к проверке инцидента. По словам директора департамента образования Ярославля Елены Ивановой, на время служебной проверки воспитательница группы, в которой избили ребенка, отстранена от работы.
Руслан
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ЯрославльПроисшествия
Популярные комментарии
Чем же я оскорбила кого?Почему удалили очень нужный и правильный комментарий?Зачем тогда вообще обсуждать эту историю,если вы не даёте людям право на их взгляд?..
30 октября, 02:30
Ирина Шустрова
1410000
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