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РИА Новости

Между Финляндией и Россией восстановили движение поездов

01:19 30.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажирский поезд. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 30 окт — РИА Новости. Движение поездов между Финляндией и Россией восстановлено, сообщает компания, управляющая железнодорожной инфраструктурой в Финляндии, Finrail.
Во вторник утром Finrail сообщила, что движение поездов на участке Луумяки до Вайниккала было прервано из-за повреждения линии электропередачи. Таким образом, сообщение с Россией было прервано.
"Движение поездов на участке Луумяки до Вайниккала, прерванное утром во вторник, восстановлено. Неисправность коснулась пассажирских и грузовых поездов, прибывающих и направляющихся в Россию. Пассажирские поезда из Санкт-Петербурга и Москвы были заменены автобусами между Вайниккала и Лаппеенранта", - говорится в сообщении.
Согласно данным РЖД, поезд 31 из Хельсинки в Москву прибыл в Выборг с опозданием на 19 минут, но ожидается, что в Москве он окажется по расписанию - в 9.19 мск. Поезд № 788 "Аллегро" сообщением Хельсинки-Санкт-Петербург поступил на территорию РФ с опозданием более часа. В связи с прибытием поезда в Санкт-Петербург после закрытия станций метро для пассажиров была организована доставка на автобусах от Финляндского вокзала, уточнили в РЖД.
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РЖДФинляндияРоссияОбщество
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