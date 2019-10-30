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РИА Новости
РИА Наука

Инженеры предложили систему для запусков по два спутника на ракетах "Союз"

01:12 30.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Инженеры российского НПО имени Лавочкина предложили новый способ запуска спутников на ракетах "Союз-2" и "Союз-5" с разгонными блоками "Фрегат" - по два крупных аппарата за один пуск, следует из публикации в журнале предприятия "Новатор".
Сейчас с помощью ракет "Союз" на орбиту выводят по одному спутнику за запуск. Иногда к нему добавляют несколько малых аппаратов в качестве попутной нагрузки.
"Расширение возможности по выведению обеспечивается за счёт запуска на одну или разные орбиты двух или более полезных нагрузок по сравнению с одиночным запуском. Экономическая эффективность создаётся значительным снижением стоимости запуска одного космического аппарата", - говорится в материале.
Чтобы за один пуск можно было выводить два крупных аппарата, разработчики предложили специальное устройство – систему двойного запуска (СДЗ). Она представляет собой раскрывающуюся ферменную конструкцию из углепластиковых стрежней, в которой два спутника располагаются один над другим.
Концепцию системы можно будет масштабировать для различных по массе и габаритам спутников, говорится в тексте.
Инженеры предлагают два варианта системы двойного запуска – СДЗ-Ла2 для используемых сейчас ракет "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" - и СДЗ-Ла5 для перспективной ракеты "Союз-5" с модернизированным разгонным блоком "Фрегат-СБУ". Причем на "Союзе-2" можно будет выводить до 5,5 тонны полезной нагрузки на низкие орбиты, а на "Союзе-5" - до семи тонн, но на высокоэнергетические орбиты. При этом на орбиту спутников ГЛОНАСС (высотой около 19 тысяч километров) "Союз-5" с новой системой сможет вывести 4,6 тонны.
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