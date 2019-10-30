Инженеры предложили систему для запусков по два спутника на ракетах "Союз"

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Инженеры российского НПО имени Лавочкина предложили новый способ запуска спутников на ракетах "Союз-2" и "Союз-5" с разгонными блоками "Фрегат" - по два крупных аппарата за один пуск, следует из публикации в журнале предприятия "Новатор".

Сейчас с помощью ракет "Союз" на орбиту выводят по одному спутнику за запуск. Иногда к нему добавляют несколько малых аппаратов в качестве попутной нагрузки.

"Расширение возможности по выведению обеспечивается за счёт запуска на одну или разные орбиты двух или более полезных нагрузок по сравнению с одиночным запуском. Экономическая эффективность создаётся значительным снижением стоимости запуска одного космического аппарата", - говорится в материале.

Чтобы за один пуск можно было выводить два крупных аппарата, разработчики предложили специальное устройство – систему двойного запуска (СДЗ). Она представляет собой раскрывающуюся ферменную конструкцию из углепластиковых стрежней, в которой два спутника располагаются один над другим.

Концепцию системы можно будет масштабировать для различных по массе и габаритам спутников, говорится в тексте.