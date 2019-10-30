Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T12:43Z
https://ria.ru/20191030/1560370181.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156038/00/1560380088_64:71:2939:1688_1036x0_80_0_0_4f351766b7696301031ad37ebe85407c.jpg
РИА Новости

В Москве ребенка из Алушты спасли от рака, а в Крыму не дают жилье

08:00 30.10.2019 (обновлено: 12:43 30.10.2019)
7481
© Youtube-канал Анастасии АсетровойМаксим
Максим
© Youtube-канал Анастасии Асетровой
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Мария Семенова. В крымском поселке Малый Маяк под Алуштой семья из трех человек ютится в комнате площадью 17 квадратных метров. Двуспальный диван, кровать тяжелобольного ребенка, инвалидное кресло, холодильник и два шкафа занимают помещение целиком — остается только узкий проход шириной в один шаг. Сын Максим (имя изменено) пережил рак мозга и теперь не встает с постели. Чтобы он мог выйти на улицу, родителям приходится спускать его со второго этажа на руках.

"Терапевт сказал: "Больше гуляйте""

Максиму 17 лет, не так давно он был абсолютно здоровым ребенком. "Очень активный, смышленый, когда пошел в первый класс, уже умел читать, писать, считать. Был лучшим учеником школы", — не без гордости рассказывает его мать Ольга Машанова.
Первые признаки недуга заметили в 2015-м: в конце учебного года у парня развилось косоглазие. Окулист сказал: "Это из-за неправильного освещения, делайте гимнастику, он должен восстановиться". Вскоре Максим начал жаловаться на постоянную головную боль, Ольга снова повела сына к врачу. "Терапевт говорил, что все дело в подростковом возрасте: "Больше гуляйте, он слишком много занимается". Максим действительно участвовал во всех конкурсах и олимпиадах", — вспоминает Ольга.
Трагедия, разделившая жизнь на до и после, случилась на новогодних каникулах, в самом начале 2016-го, мальчик тогда учился в восьмом классе. "Мы уже Новый год встретили, третьего или четвертого числа он мне звонит: "Мам, мне так нехорошо, меня стошнило". Я тогда работала в охране санатория, была на сутках. Так испугалась, сказала, чтобы он ел суп, не трогал салаты, которые с праздника остались", — вздыхает мать.
© Youtube-канал Анастасии АсетровойОльга Машанова
Ольга Машанова
© Youtube-канал Анастасии Асетровой
Ольга Машанова
Пятого января Максиму стало хуже: "Его шатало, он не мог ни стоять, ни ходить". Ольга отвезла сына в больницу, его положили в реанимацию. "Были выходные, КТ сделали только одиннадцатого числа. Тогда и обнаружили опухоль головного мозга", — говорит мать. Она с сыном экстренно вылетела в Москву, уже 19 января Максиму сделали операцию — ее оплатил фонд Хабенского.
За удалением опухоли последовали несколько курсов химиотерапии. После третьего этапа лечения произошло кровоизлияние в мозг — Максим три месяца провел в коме. А когда вышел из комы, оказался прикован к кровати. По сей день.
Игорь Жулёв
23 июля, 08:00РИА Новости
Жители пятиэтажки отказались платить по 16 рублей за подъемник для афганца
"Сейчас в основном лежит, пробует сидеть, не говорит, но он в сознании: зовет, если что-то нужно, пытается переворачиваться, работать руками. После операции он разговаривал, после кровоизлияния — уже нет. Нужно с ним заниматься, но реабилитолог в Алуште (15 километров от поселка), а у нас машина старенькая, еле заводится", — продолжает Ольга.

"Десять лет судов"

Максим с мамой и отчимом сейчас живет в крохотной комнате. Ольга въехала сюда в 1994 году, ей выдали жилплощадь как молодому специалисту: она проработала несколько лет учителем математики в местной школе. С отцом ребенка отношения не сложились. "Он неправильный образ жизни ведет, лишен родительских прав", — не вдается в подробности Машанова. Алименты от бывшего мужа пытается получить через суд, но это не единственное разбирательство, в котором она участвует: в прошлом году Ольга узнала, что ей начислили долг за отопление, которого нет с 2013 года.

"У общежития была своя котельная, топили очень хорошо, потом нас присоединили к сельской — у всех начались перебои. И так мы мучились-мучились, в результате попросили нас отключить, платить за холодные батареи никому не хотелось", — объясняет она.

Во многих квартирах на улице Морской, 7, теперь нет батарей, люди зимуют с электрообогревателями. Однако за отсутствующее отопление Ольга должна около 12 тысяч, три из них сняли с карты, куда приходит пенсия Максима.
Дом №3 на ул. Измайлова. Из фасада высыпались кирпичи
26 марта, 08:00РИА Новости
"Стыдно здесь находиться". Как люди выживают в бараках и аварийных домах
"Я с ними сужусь, готовлю заявление в Конституционный суд. Там сказали, попробуют решить эту проблему. У меня разбирательства идут уже десять лет, и все никак не можем край найти. Сначала из-за алиментов, потом из-за отопления", — делится подробностями Машанова.
В квартире устроена импровизированная кухня на балконе, холодильник стоит в основной комнате. Ванны изначально не было, но недавно Ольга с соседкой поделили площадь, которая раньше была общей, и у семьи появились собственные удобства.
© Youtube-канал Анастасии АсетровойВ ванной комнате пока что нет плитки, и она используется как склад
В ванной комнате пока что нет плитки, и она используется как склад
© Youtube-канал Анастасии Асетровой
В ванной комнате пока что нет плитки, и она используется как склад

Отчим и очередь

После развода Ольга вышла замуж второй раз — за бывшего военного летчика Андрея Машанова. Он еще с 1992 года стоял в очереди на жилье. "При Украине он почему-то был то вторым, то четвертым. Когда Крым воссоединился с Россией, его поставили в общую очередь, а не в льготную военную. Но вот место мы не знаем", — описывает ситуацию Ольга.
Сама она тоже пыталась улучшить условия, но получила отказ. Российский жилищный кодекс не закрепляет минимальную норму жилплощади на человека — ее назначают в каждом регионе. В Алуште это десять квадратных метров общей площади на каждого член семьи. "Квартира" Ольги вместе с новоприобретенной ванной комнатой — около 22 метров, в ней постоянно живут трое. Отчим Максима здесь не зарегистрирован, зато отсюда до сих пор не выписался родной отец мальчика.
Анатолий Геращенко прожил в пещере три года
8 апреля, 08:00РИА Новости
Беженцы из Донбасса приютили инженера, три года жившего в пещере в Крыму
Ольга обращалась в администрацию Алушты: "Но там сказали: бывший муж здесь не живет, а для нас с Максимом вдвоем места достаточно".
Однако в мае этого года начальник местного отдела по делам несовершеннолетних проверил условия проживания семьи и сделал вывод, что их необходимо улучшить (копия акта обследования имеется в распоряжении РИА Новости).

Вертикализатор в сарае

Семье Максима уже не первый год помогает некоммерческая организация "Добро мира — волонтеры Крыма". Это они собрали средства на ремонт ванной комнаты, а также на мобильный подъемник — вот только пользоваться им Максим не может. Уже после покупки выяснилось, что в подъезде узкие лестничные пролеты — попросту не развернуться. И дорогостоящая техника простаивает.

"Носим его на руках. Не знаю, когда нам сделают пандус: обещали в 2019-м внести наш дом в проект, но год уже заканчивается, а результата нет", — сетует мать инвалида.

Участь подъемника разделил и вертикализатор (устройство, позволяющее избежать осложнений из-за лежачего образа жизни). Волонтеры долго добивались, чтобы семья получила положенную технику, но теперь она в сарае: "Некуда поставить".
"Мы обращались к Сергею Аксенову (глава Республики Крым. — Прим. ред.), к Машановым приехала комиссия из четырех человек. Они посмотрели и сказали, что в целом условия пригодные. Подумаешь, кухня на балконе, а ванну только что поставили", — недоумевает волонтер Анастасия Асетрова.
Владимир Баландин
22 июля, 08:00РИА Новости
У слепой пары из Кузбасса отобрали квартиру — инвалид ищет правду в Москве
Асетрова не сомневается, что семья Максима имеет право на улучшение жилья. "Но Ольга не может ходить по инстанциям, она не оставит Максима одного. Он лежачий и не разговаривает, однако откликается: внутри этого больного тела ребенок, умоляющий о помощи. Если его сейчас не реабилитировать, останется таким на всю жизнь. Выносить его на руках физически сложно, он крупный парень. Мы думали, что вопрос удастся решить благодаря подъемнику, однако Максим по-прежнему не в состоянии выходить из дома. Я считаю, что этой семье должны предоставить хотя бы временное проживание с нормальными условиями", — аргументирует Анастасия.

Акт и перерасчет

В администрации Алушты знают об этой ситуации. Местные власти подтвердили РИА Новости, что сама Ольга не стоит в очереди на жилье, но ее второй муж может претендовать на новую квартиру. Вот только назвать его место в очереди в администрации не смогли.
Также чиновники прокомментировали проблему с оплатой за отключенное отопление. "Они должны были обратиться в управляющую компанию, чтобы там подтвердили отсутствие батарей. А затем с этим актом и письмом — в "Крымтеплокоммунэнерго", чтобы им сделали перерасчет и убрали эту услугу из квитанций", — заключили в администрации.
123248410
ЖильеонкологияребенокВолонтерыСергей Аксенов (политик)МоскваКрымОбщество
Рекомендуем
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Полиция Таиланда
В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Актриса Лидия Вележева
Вележева прокомментировала инцидент со снятием с рейса
Участница группы Serebro Полина Фаворская
Экс-солистка "Серебра" объяснила, почему Фадеев расторг контракты с певцами
Стоп-кадр видео с борта самолета Москва — Тель-Авив, где актриса Лидия Вележева устроила дебош
Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете
Пенсия
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
Строительство газопровода Северный поток-2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Заведующая прокомментировала скандал вокруг драки в детсаду в Ярославле
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России прокомментировали требование США включить в ДСНВ новейшее оружие
Кадр из сериала Сваты
Федор Добронравов рассказал подробности о новом сезоне "Сватов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Японии потушили пожар в замке Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
08:33Людей эвакуировали из здания на севере Москвы из-за пожара
08:33В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
Лента новостейМолния