Елизавета II нарушила королевский протокол во время фотосессии

По словам Анджелы Келли, написавшей книгу The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe ("Другая сторона медали: королева, комод и гардероб"), Елизавета II всегда хотела нарушить протокол, но ей запрещали это делать — сначала родители, потом статус.