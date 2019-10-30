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РИА Новости
Культура

Елизавета II нарушила королевский протокол во время фотосессии

00:56 30.10.2019
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© AP Photo / Christopher Furlong, PoolКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II
© AP Photo / Christopher Furlong, Pool
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II нарушила протокол, когда несколько лет назад приняла участие в фотосессии для книги своего стилиста Анджелы Келли. Теперь эти кадры опубликовали в новом выпуске Hello, сообщает The Sun.
Для снимка королева Великобритании позировала, положив руки в карманы твидового платья, что не положено по этикету.
По словам Анджелы Келли, написавшей книгу The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe ("Другая сторона медали: королева, комод и гардероб"), Елизавета II всегда хотела нарушить протокол, но ей запрещали это делать — сначала родители, потом статус.
Несколько лет назад Анджела убедила Елизавету II сфотографироваться так, как она давно хотела.

"Ее Величество встала перед объективом фотокамеры и начала позировать, как профессиональная модель. Я была очень удивлена — королева была такой естественной", — рассказала изданию Келли.

Американская певица Бейонсе на премьере фильма Король лев в Лондоне. 14 июля 2019
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КультураСтиль жизниНовости культурыЕлизавета II
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