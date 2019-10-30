Елизавета II нарушила королевский протокол во время фотосессии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II нарушила протокол, когда несколько лет назад приняла участие в фотосессии для книги своего стилиста Анджелы Келли. Теперь эти кадры опубликовали в новом выпуске Hello, Королева Великобритании Елизавета II нарушила протокол, когда несколько лет назад приняла участие в фотосессии для книги своего стилиста Анджелы Келли. Теперь эти кадры опубликовали в новом выпуске Hello, сообщает The Sun.

Для снимка королева Великобритании позировала, положив руки в карманы твидового платья, что не положено по этикету.

По словам Анджелы Келли, написавшей книгу The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe ("Другая сторона медали: королева, комод и гардероб"), Елизавета II всегда хотела нарушить протокол, но ей запрещали это делать — сначала родители, потом статус.

Несколько лет назад Анджела убедила Елизавету II сфотографироваться так, как она давно хотела.