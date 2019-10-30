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РИА Новости
Культура

СМИ узнали, кто должен был петь хит Уитни Хьюстон из "Телохранителя"

04:23 30.10.2019
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© Фото : Warner Bros. Pictures 1992 Тип: ИллюстрацииУитни Хьюстон в фильме "Телохранитель"
Уитни Хьюстон в фильме Телохранитель
© Фото : Warner Bros. Pictures 1992 Тип: Иллюстрации
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Один из самых известных хитов Уитни Хьюстон I Will Always Love You, который прозвучал в фильме "Телохранитель", изначально предлагали исполнить американской певице Патти Лабелль, сообщает E! News.

"Долли Партон (кантри-певица, которая написала I Will Always Love You, — Прим.ред.) предложила мне спеть эту песню до "Телохранителя", на что я ей ответила: "Да. Я очень хочу ее исполнить!" — рассказала Лабелль.

Однако, прежде чем она смогла официально принять предложение от Партон, композицию уже включили в саундтрек фильм 1992 года, в котором одну из главных ролей играла Хьюстон вместе с Кевином Костнером.

"Мне так и не удалось исполнить эту композицию. Но однажды я спою ее на своем шоу", — заявила Патти.

В 1994 году Уитни Хьюстон получила за этот хит "Грэмми" в номинациях "Лучшая запись года" и "Лучший женский поп-вокал". Певица ушла из жизни в феврале 2012.
Американская певица Уитни Хьюстон
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КультураМузыкаНовости культурыУитни Хьюстон
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