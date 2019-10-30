Плохо влияют на Трампа. Перед встречей Путина и Орбана разразился скандал

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Венгерский премьер высоко ценит дружбу с Владимиром Путиным и намерен развивать взаимовыгодные проекты с Россией вопреки рекомендациям ЕС и НАТО. Виктор Орбан не раз говорил: надежность — очень важная валюта в современной мировой политике. Встреча лидеров в Будапеште пройдет на фоне очередных обвинений в их адрес — на этот раз из Вашингтона.

Очерняли Украину

Владимир Путин и Виктор Орбан регулярно встречаются даже по таким незначительным для большой политики поводам, как соревнования по дзюдо, которые российский президент посещал в Будапеште летом 2017-го. Венгерский премьер приезжал в Москву чуть более года назад, вскоре после победы на выборах. На этот раз очередь за Путиным. За последние годы Будапешт стал, пожалуй, самой популярной европейской столицей в географии полетов российского президента.

Хорошие отношения между политиками вызывают необоснованную критику в Европе, жаловался председатель Национального собрания Венгрии Ласло Кевер. Он подчеркивал, что у Путина с Орбаном не просто хорошие, а "личные и доверительные" отношения. И с удивлением замечал, что европейские лидеры, "которые критикуют Будапешт за частые встречи с господином Путиным, сами гораздо чаще контактируют с ним".

Прошлый визит Орбана в Москву проходил на фоне споров с Евросоюзом, "плохое поведение" венгерского политика даже обсуждалось на неформальном саммите в Зальцбурге — Будапешт тогда обвиняли в нежелании следовать основополагающим ценностям Европы. На этот раз негативный фон для встречи с Путиным обеспечили США.

В рамках процедуры импичмента, который пытаются объявить Дональду Трампу, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент дал показания следователям палаты представителей. И выразил мнение, что именно Орбан и Путин очерняли Украину в ходе общения с Трампом. Беседы с российским президентом и венгерским премьером сформировали впечатление об Украине как о безнадежно коррумпированной стране, убеждали неназванные источники The Washington Post и The New York Times. И эта деталь преподносится изданиями как скандальная. Впрочем, внутренняя политика США вряд ли станет темой для обсуждения в Будапеште.

Нефть и газ

Накануне визита Владимира Путина, который квалифицировали как рабочий, пресс-служба Кремля озвучила примерную повестку: на первом месте — торговля и экономика. Взаимный товарооборот в прошлом году составил почти семь миллиардов долларов, увеличившись на тридцать процентов по сравнению с 2017-м.

Другая важная сфера — энергетика. Россия обеспечивает три четверти венгерского потребления нефти и две трети — природного газа. Расположенные на территории Венгрии подземные хранилища позволяют надежно и бесперебойно снабжать газом европейских потребителей даже в моменты пикового спроса.

Москва и Будапешт ведут совместный проект в области чистой энергетики — это строительство двух новых энергоблоков АЭС "Пакш". А также в нефтедобыче: венгерский концерн разрабатывает нефтяные месторождения в Оренбургской области. И, несмотря на угрозу новых секторальных санкций, пока не собирается демонтировать свое оборудование.

© Фото : АЭС "Пакш" Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии © Фото : АЭС "Пакш" Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии

Присутствие венгерского бизнеса заметно в России и в банковском секторе, и в агропромышленном комплексе. А фармацевтическая компания "Гедеон Рихтер" — один из ведущих производителей медикаментов в России.

Пока Орбан у власти

Еще один аспект, который лидеры, скорее всего, не обойдут вниманием на встрече в Будапеште, — предстоящие переговоры в "нормандском формате". Их дата еще не определена, но, очевидно, в ближайшие месяцы они состоятся. Доверительный диалог с одним из лидеров Евросоюза, да еще и непосредственным соседом Украины, имеет для Москвы и символическое, и практическое значение.

"Для самого Орбана регулярные встречи с Путиным не менее важны. После проигрыша его партии "Фидес" на муниципальных выборах ему нужно показать общественности, что мировые лидеры по-прежнему охотно с ним встречаются. И роль России как ведущей мировой державы в глазах венгров неоспорима", — отмечает венгерский политолог Пал Дунай.

Что касается практической повестки, в первую очередь обсудят строительство АЭС "Пакш-2", наконец одобренное Евросоюзом. "Проект развивается медленнее, чем рассчитывала Россия. Венгерские инвесторы не проявляют ожидаемую активность, — говорит собеседник РИА Новости. — Но связано это с тем, что местные инвесторы просто не понимают эффективность таких проектов, как АЭС, в силу их сложности и обширности. Никогда ранее в стране такие крупные замыслы не реализовывались".

Венгерские власти недавно согласились на поставки французского оборудования для атомной электростанции, но внутри страны Орбана все равно критикуют за чрезмерную зависимость от Москвы — ведь "Пакш" строится за счет российского кредита в 12 миллиардов евро.

На встрече в Будапеште могут поднять и еще одну тему. Венгрия увеличивает свои оборонные расходы. Основные контракты в этой сфере заключены с Германией. Тем не менее Россия тоже может предложить свои услуги.

Не исключено обсуждение и менее масштабных вопросов, считает эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Габор Штир. "Например, пенсии. Их будут получать граждане России, которые переселяются в Венгрию. Такие же возможности, скорее всего, будут и у венгров, которые живут или работают в России", — отмечает собеседник агентства.

Будапешту хотелось бы, чтобы расширялись и культурные связи — не только в сфере туризма. Общественный запрос на сближение с Москвой сохраняется, подчеркивает Штир. "Сейчас в основе крепких российско-венгерских отношений лежит то, что Путин и Орбан очень хорошо понимают друг друга. Однако даже внутри правящей партии "Фидес" есть разные взгляды на сотрудничество с Россией. Половина элиты выступает за дальнейшее сближение с Западом. Другая — поддерживает углубление связей с Востоком. Пока Орбан у власти, ничто не угрожает российско-венгерским отношениям", — уверен эксперт.

Ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Стыкалин обращает внимание на прагматичный подход венгров. На его взгляд, важно понимать, что Орбан продолжит курс на многовекторность своей внешней политики. Он не будет обострять отношения ни с Россией, ни с ЕС, ни с США.