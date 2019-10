Плохо влияют на Трампа. Перед встречей Путина и Орбана разразился скандал

Очерняли Украину

В рамках процедуры импичмента, который пытаются объявить Дональду Трампу, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент дал показания следователям палаты представителей. И выразил мнение, что именно Орбан и Путин очерняли Украину в ходе общения с Трампом. Беседы с российским президентом и венгерским премьером сформировали впечатление об Украине как о безнадежно коррумпированной стране, убеждали неназванные источники The Washington Post и The New York Times. И эта деталь преподносится изданиями как скандальная. Впрочем, внутренняя политика США вряд ли станет темой для обсуждения в Будапеште.