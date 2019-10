"Смертность сильно снижается". Ученые объяснили, как защититься от инфекций

© Иллюстрация РИА Новости . S. A. Kim, H. Moon, K. Lee, M. S. Rhee Bactericidal effects of triclosan in soap both in vitro and in vivo. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Volume 70, Issue 12, December 2015, Pages 3345–3352, https://doi.org/10.1093/jac/dkv275 В эксперименте корейских ученых руки добровольцев заселялись патогенными бактериями. Затем одни волонтеры мыли руки обычным мылом, другие — антибактериальным. Оказалось, что оба средства одинаково эффективно уничтожают микробов.