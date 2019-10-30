"Смертность сильно снижается". Ученые объяснили, как защититься от инфекций

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 70 процентов инфекций в больницах возникают из-за грязных рук. В бытовых условиях тысячи вспышек заболеваний связаны с немытыми руками. Речь о диарее, гепатите А, гриппе, норо- и ротавирусных инфекциях, дизентерии. Исследования показывают: в борьбе с микробами не все средства одинаково хороши, некоторые могут быть опасны для здоровья.

Болезни от грязных рук

Мыть руки, а главное, обрабатывать антисептиками перед медицинскими процедурами первым предложил австро-венгерский врач Игнац Земмельвайс в 1848 году. Он обязал персонал больницы, в которой работал, перед контактом с беременными и роженицами окунать руки в раствор хлорной извести. В результате смертность от послеродовой горячки снизилась с 18 до одного процента.

Медицинское сообщество, не говоря уже об обычных людях, оказалось не готово к подобным новшествам. Земмельвайса уволили из больницы, а его теорию о том, что инфекции связаны с грязными руками, раскритиковали сразу на нескольких научных конференциях. Свои дни врач закончил в психиатрической клинике.

Сегодня необходимость обрабатывать руки ни у кого не вызывает сомнений. Однако только треть населения планеты моет руки с мылом после туалета, а ежегодный ущерб от пренебрежения этим правилом, по данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, достигает почти 30 миллиардов долларов.

"Мытье рук с мылом — эффективный способ предотвратить эти потери. Смотрите: каждый год в мире умирает более 1,4 миллиона детей от диареи и пневмонии. Однако установлено, что если родители часто моют руки, смертность среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций снижается на 20 процентов, от острых кишечных инфекций — на 50 процентов", — отметил в разговоре с РИА Новости академик Николай Брико, главный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета.

По его словам, в России в прошлом году зафиксировали более трехсот вспышек инфекционных заболеваний, возникших из-за грязных рук. Около 85 процентов пострадавших — дети.

"Это не только кишечные инфекции, но и те, что передаются воздушно-капельным путем. Основная локализация их возбудителей — верхние дыхательные пути, однако они могут быть и на объектах внешней среды, на руках. Энтеровирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа достаточно долго сохраняются на внешних поверхностях. Поэтому мытье рук очень важно, чтобы предупредить распространение возбудителей, заражение других людей и даже самозаражение", — уточняет Николай Брико.

Правила гигиены

Гарантированно избавляет от патогенных микроорганизмов только мытье рук с мылом. После этого на коже сохраняется лишь восемь процентов опасных бактерий, главным образом энтерококков, кишечных палочек и сальмонелл. Если просто прополоскать руки в воде, число микробов сокращается до 23 процентов.

Правильно моют руки — с мылом и не менее 15-20 секунд — лишь пять процентов людей, выяснили ученые Мичиганского университета (США). Примерно треть предпочитает после туалета просто ополоснуть руки водой, а десять процентов вообще никак их не обрабатывают. Причем представители сильного пола более неопрятные — после туалета не моет руки 15 процентов мужчин (среди женщин таких — семь процентов). Выводы сделаны на основе наблюдений за 3749 добровольцами.

Перед приготовлением и приемом пищи люди тоже не особо обращают внимание на чистоту ладоней. В эксперименте американских ученых всего три процента волонтеров (из 383) правильно мыли руки перед тем, как сделать себе бургер с индейкой. Большинство либо не придерживались положенных 20 секунд, либо не вытирали мокрые руки сухим чистым полотенцем. В результате у 81 процента добровольцев на ладонях выявили патогены, которых там не было в начале эксперимента.

Сомнения в безопасности

Что касается разницы между мытьем обычным и антибактериальным мылом, то ее практически нет. Корейские ученые сравнили действие двух типов мыла на 20 штаммах бактерий — в том числе кишечной палочки, стрептококка и стафилококка. Оказалось, что в реальных условиях 0,3 процента триклозана, добавляемого в антибактериальное мыло, не успевает подействовать на микробы, ведь руки моют не более 20 секунд. Кроме того, с некоторыми видами бактерий — например, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus — лучше справляется обычное мыло. Правда, антибактериальное дольше сохраняет эффект — через девять часов микробов на руках было меньше, чем после обычного мыла.

Обзор других подобных исследований подтверждает : антибактериальное мыло не слишком действенно в борьбе с патогенами. При этом оно повышает риск развития штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам. А стафилококку и вовсе помогает заселять носоглотку человека, способствуя распространению стафилококковой инфекции.

© Иллюстрация РИА Новости . S. A. Kim, H. Moon, K. Lee, M. S. Rhee Bactericidal effects of triclosan in soap both in vitro and in vivo. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Volume 70, Issue 12, December 2015, Pages 3345–3352, https://doi.org/10.1093/jac/dkv275 В эксперименте корейских ученых руки добровольцев заселялись патогенными бактериями. Затем одни волонтеры мыли руки обычным мылом, другие — антибактериальным. Оказалось, что оба средства одинаково эффективно уничтожают микробов. © Иллюстрация РИА Новости . S. A. Kim, H. Moon, K. Lee, M. S. Rhee Bactericidal effects of triclosan in soap both in vitro and in vivo. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Volume 70, Issue 12, December 2015, Pages 3345–3352, https://doi.org/10.1093/jac/dkv275 В эксперименте корейских ученых руки добровольцев заселялись патогенными бактериями. Затем одни волонтеры мыли руки обычным мылом, другие — антибактериальным. Оказалось, что оба средства одинаково эффективно уничтожают микробов.

Другие неприятные последствия использования антибактериального мыла, в составе которого есть триклозан, — аллергия у детей и подростков, ухудшение мышечной функции и даже массовая гибель клеток организма.

Причем триклокарбан, который считается альтернативой триклозану и добавляется вместо него, тоже небезопасен. Ученые из США предполагают, что он может накапливаться в организме матерей и передаваться потомству. Установлено, что у мышей, в чей организм попадало это вещество, рождалось потомство с лишним весом.