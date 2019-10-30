Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T14:21Z
https://ria.ru/20191030/1560359184.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_0:386:7360:4526_1036x0_80_0_0_17d72a57f83a1abe4dcf68207f84f582.jpg
РИА Новости
РИА Наука

"Смертность сильно снижается". Ученые объяснили, как защититься от инфекций

08:00 30.10.2019 (обновлено: 14:21 30.10.2019)
4907
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comМужчина с болью в шее
Мужчина с болью в шее
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 70 процентов инфекций в больницах возникают из-за грязных рук. В бытовых условиях тысячи вспышек заболеваний связаны с немытыми руками. Речь о диарее, гепатите А, гриппе, норо- и ротавирусных инфекциях, дизентерии. Исследования показывают: в борьбе с микробами не все средства одинаково хороши, некоторые могут быть опасны для здоровья.

Болезни от грязных рук

Мыть руки, а главное, обрабатывать антисептиками перед медицинскими процедурами первым предложил австро-венгерский врач Игнац Земмельвайс в 1848 году. Он обязал персонал больницы, в которой работал, перед контактом с беременными и роженицами окунать руки в раствор хлорной извести. В результате смертность от послеродовой горячки снизилась с 18 до одного процента.
Медицинское сообщество, не говоря уже об обычных людях, оказалось не готово к подобным новшествам. Земмельвайса уволили из больницы, а его теорию о том, что инфекции связаны с грязными руками, раскритиковали сразу на нескольких научных конференциях. Свои дни врач закончил в психиатрической клинике.
Сегодня необходимость обрабатывать руки ни у кого не вызывает сомнений. Однако только треть населения планеты моет руки с мылом после туалета, а ежегодный ущерб от пренебрежения этим правилом, по данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, достигает почти 30 миллиардов долларов.
Гигиена в детском саду. Архив
1 августа 2013, 07:11РИА Новости
Чистая вода и мыло увеличивают рост ребенка на 0,5 см, говорят ученыеДоступ к чистой воде и средствам гигиены может способствовать росту ребенка в возрасте до пяти лет, установили исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Это происходит благодаря сокращению влияния микробов и паразитов на детей в раннем возрасте.
"Мытье рук с мылом — эффективный способ предотвратить эти потери. Смотрите: каждый год в мире умирает более 1,4 миллиона детей от диареи и пневмонии. Однако установлено, что если родители часто моют руки, смертность среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций снижается на 20 процентов, от острых кишечных инфекций — на 50 процентов", — отметил в разговоре с РИА Новости академик Николай Брико, главный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета.
По его словам, в России в прошлом году зафиксировали более трехсот вспышек инфекционных заболеваний, возникших из-за грязных рук. Около 85 процентов пострадавших — дети.
"Это не только кишечные инфекции, но и те, что передаются воздушно-капельным путем. Основная локализация их возбудителей — верхние дыхательные пути, однако они могут быть и на объектах внешней среды, на руках. Энтеровирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа достаточно долго сохраняются на внешних поверхностях. Поэтому мытье рук очень важно, чтобы предупредить распространение возбудителей, заражение других людей и даже самозаражение", — уточняет Николай Брико.
Раковая клетка в организме человека
4 июня 2018, 21:45РИА Новости
Ученые выяснили, какие средства гигиены могут вызывать рак

Правила гигиены

Гарантированно избавляет от патогенных микроорганизмов только мытье рук с мылом. После этого на коже сохраняется лишь восемь процентов опасных бактерий, главным образом энтерококков, кишечных палочек и сальмонелл. Если просто прополоскать руки в воде, число микробов сокращается до 23 процентов.
Правильно моют руки — с мылом и не менее 15-20 секунд — лишь пять процентов людей, выяснили ученые Мичиганского университета (США). Примерно треть предпочитает после туалета просто ополоснуть руки водой, а десять процентов вообще никак их не обрабатывают. Причем представители сильного пола более неопрятные — после туалета не моет руки 15 процентов мужчин (среди женщин таких — семь процентов). Выводы сделаны на основе наблюдений за 3749 добровольцами.
Перед приготовлением и приемом пищи люди тоже не особо обращают внимание на чистоту ладоней. В эксперименте американских ученых всего три процента волонтеров (из 383) правильно мыли руки перед тем, как сделать себе бургер с индейкой. Большинство либо не придерживались положенных 20 секунд, либо не вытирали мокрые руки сухим чистым полотенцем. В результате у 81 процента добровольцев на ладонях выявили патогены, которых там не было в начале эксперимента.
Константин Белосудцев, биофизик из ИТЭБ РАН
22 ноября 2017, 11:51РИА Новости
Ученые из РАН рассказали об опасности антибиотика из запрещенного мыла

Сомнения в безопасности

Что касается разницы между мытьем обычным и антибактериальным мылом, то ее практически нет. Корейские ученые сравнили действие двух типов мыла на 20 штаммах бактерий — в том числе кишечной палочки, стрептококка и стафилококка. Оказалось, что в реальных условиях 0,3 процента триклозана, добавляемого в антибактериальное мыло, не успевает подействовать на микробы, ведь руки моют не более 20 секунд. Кроме того, с некоторыми видами бактерий — например, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus — лучше справляется обычное мыло. Правда, антибактериальное дольше сохраняет эффект — через девять часов микробов на руках было меньше, чем после обычного мыла.
Обзор других подобных исследований подтверждает: антибактериальное мыло не слишком действенно в борьбе с патогенами. При этом оно повышает риск развития штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам. А стафилококку и вовсе помогает заселять носоглотку человека, способствуя распространению стафилококковой инфекции.
© Иллюстрация РИА Новости . S. A. Kim, H. Moon, K. Lee, M. S. Rhee Bactericidal effects of triclosan in soap both in vitro and in vivo. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Volume 70, Issue 12, December 2015, Pages 3345–3352, https://doi.org/10.1093/jac/dkv275В эксперименте корейских ученых руки добровольцев заселялись патогенными бактериями. Затем одни волонтеры мыли руки обычным мылом, другие — антибактериальным. Оказалось, что оба средства одинаково эффективно уничтожают микробов.
Воздействие мыла на бактериальную флору
© Иллюстрация РИА Новости . S. A. Kim, H. Moon, K. Lee, M. S. Rhee Bactericidal effects of triclosan in soap both in vitro and in vivo. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Volume 70, Issue 12, December 2015, Pages 3345–3352, https://doi.org/10.1093/jac/dkv275
В эксперименте корейских ученых руки добровольцев заселялись патогенными бактериями. Затем одни волонтеры мыли руки обычным мылом, другие — антибактериальным. Оказалось, что оба средства одинаково эффективно уничтожают микробов.
Другие неприятные последствия использования антибактериального мыла, в составе которого есть триклозан, — аллергия у детей и подростков, ухудшение мышечной функции и даже массовая гибель клеток организма.
Причем триклокарбан, который считается альтернативой триклозану и добавляется вместо него, тоже небезопасен. Ученые из США предполагают, что он может накапливаться в организме матерей и передаваться потомству. Установлено, что у мышей, в чей организм попадало это вещество, рождалось потомство с лишним весом.
Кроме того, триклокарбан также вносит вклад в развитие устойчивости бактерий к антибиотикам.
7829105
РИА НаукагигиенабактерииинфекцииОткрытия - РИА НаукаМичиганский университетПервый МГМУ имени Сеченова
Рекомендуем
Лондон
"Великобритания превратится в Россию": Лондон ищет Путина
Девушка играет с мячом на улице Крещатик в Киеве
"Учим майданить, еда за свой счет". США теряют веру в цветные революции
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Будапеште. 2 февраля 2017
Плохо влияют на Трампа. Перед встречей Путина и Орбана разразился скандал
Самолет ВМС США Lockheed R7V-1
Пропали бесследно. Самые загадочные случаи исчезновения военных самолетов
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
"Вместе — против России". На Украине задумали новый церковный проект
Чашка кофе
Ученые рассказали о пользе регулярного употребления кофе
Пожилая пара отдыхает на берегу океана на Тенерифе
Американские ученые назвали четыре главные цели человеческой жизни
Шведская активиста Грета Тунберг
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила строительство "Северного потока — 2"
Коридор в больнице
Эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России
Вид Земли с МКС
В постпредстве России при ООН задались вопросом о назначении спутников США
Книги и учебники
В ВШЭ прокомментировали слова преподавателя об "убогом" русском языке
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Японии потушили пожар в замке Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
08:33На севере Москвы загорелось здание
08:33В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
Лента новостейМолния