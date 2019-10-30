Золотая осень в Крыму: лучший маршрут от Ялты до Алушты

В Ялте даже осенью есть на что посмотреть и что послушать: уличные музыканты, ресторан в виде корабля, парк с выставкой картин и много маленьких магазинов — как в городах Лазурного Берега.
В Ялте даже осенью есть на что посмотреть и что послушать: уличные музыканты, ресторан в виде корабля, парк с выставкой картин и много маленьких магазинов — как в городах Лазурного Берега.
На Массандровском пляже — красивые "крафтовые" кафе и рестораны, арт-объекты, комнаты отдыха с кондиционером прямо над первой линией, чистый пляж и патруль на гироскутере, сообщающий всем желающим закурить, что сделать это возможно только в специально отведенном месте.
На Массандровском пляже — красивые "крафтовые" кафе и рестораны, арт-объекты, комнаты отдыха с кондиционером прямо над первой линией, чистый пляж и патруль на гироскутере, сообщающий всем желающим закурить, что сделать это возможно только в специально отведенном месте.
Чтобы за день увидеть ЮБК от Ялты до Алушты, удобнее всего арендовать машину. Цена зависит от класса и варьируется от одной до трех тысяч рублей в сутки. Кредитка для бронирования не нужна, но придется внести залог в пять-десять тысяч рублей, который вернут при возврате автомобиля. Сервис готов доставить машину в любую точку города.
Чтобы за день увидеть ЮБК от Ялты до Алушты, удобнее всего арендовать машину. Цена зависит от класса и варьируется от одной до трех тысяч рублей в сутки. Кредитка для бронирования не нужна, но придется внести залог в пять-десять тысяч рублей, который вернут при возврате автомобиля. Сервис готов доставить машину в любую точку города.
Путешествие оказалось комфортным — движение спокойное, дороги хорошие. На трассе много видеокамер, так что большинство водителей соблюдают скоростной режим.
Привычных (зарубежных) названий автозаправок тут нет, все они переименованы.
Путешествие оказалось комфортным — движение спокойное, дороги хорошие. На трассе много видеокамер, так что большинство водителей соблюдают скоростной режим.
Привычных (зарубежных) названий автозаправок тут нет, все они переименованы.
Массандровский дворец расположен в шести километрах от Ялты. Чтобы попасть в парк, придется от парковки идти десять минут в гору.
Перед входом растут две огромные секвойи, на территории есть розарий и поле лаванды.
Вход в парк свободный, а внутрь дворца платный. Осмотр экспозиции на первом и втором этажах — 350 рублей, за вход на третий — еще 200 рублей.
Массандровский дворец расположен в шести километрах от Ялты. Чтобы попасть в парк, придется от парковки идти десять минут в гору.
Перед входом растут две огромные секвойи, на территории есть розарий и поле лаванды.
Вход в парк свободный, а внутрь дворца платный. Осмотр экспозиции на первом и втором этажах — 350 рублей, за вход на третий — еще 200 рублей.
Территория Массандровского дворца — традиционное место для фотосессий.
В 2017 году в парке был установлен бронзовый бюст императора Александра III, который был владельцем Массандровского дворца с 1889 года. Теперь около него тоже часто фотографируются.
Территория Массандровского дворца — традиционное место для фотосессий.
В 2017 году в парке был установлен бронзовый бюст императора Александра III, который был владельцем Массандровского дворца с 1889 года. Теперь около него тоже часто фотографируются.
Массандровский винзавод был построен в конце XIX века князем Львом Голицыным. Коллекция вин — около миллиона бутылок — крупнейшая в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Массандровский винзавод был построен в конце XIX века князем Львом Голицыным. Коллекция вин — около миллиона бутылок — крупнейшая в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
На заводе можно продегустировать, а потом и приобрести вино — мадеру, херес и многие другие. Можно даже купить портвейн своего года рождения.
Во время экскурсии посетителей проводят по подвалам завода. Ее стоимость — 300 рублей, дегустация обойдется в 450 рублей.
Осенью туристов не очень много, а в сезон такую поездку лучше запланировать на утро в будни.
На заводе можно продегустировать, а потом и приобрести вино — мадеру, херес и многие другие. Можно даже купить портвейн своего года рождения.
Во время экскурсии посетителей проводят по подвалам завода. Ее стоимость — 300 рублей, дегустация обойдется в 450 рублей.
Осенью туристов не очень много, а в сезон такую поездку лучше запланировать на утро в будни.
Следующая остановка — в Никитском ботаническом саду. Туда можно попасть через два входа — верхний и нижний. Если не хочется идти в гору, паркуете машину у одного из входов, а вверх поднимаетесь на автобусе, который ходит каждые 15 минут.
Билет в сад стоит 300 рублей.
Следующая остановка — в Никитском ботаническом саду. Туда можно попасть через два входа — верхний и нижний. Если не хочется идти в гору, паркуете машину у одного из входов, а вверх поднимаетесь на автобусе, который ходит каждые 15 минут.
Билет в сад стоит 300 рублей.
В Верхнем парке Никитского ботанического сада в октябре и ноябре цветут хризантемы — целые поля.
Весной — в апреле — тюльпаны, с апреля по май — сирень и ирисы, в июне-августе — лилейники, с мая по сентябрь — розы и клематисы, с июля по октябрь — канны.
В Верхнем парке Никитского ботанического сада в октябре и ноябре цветут хризантемы — целые поля.
Весной — в апреле — тюльпаны, с апреля по май — сирень и ирисы, в июне-августе — лилейники, с мая по сентябрь — розы и клематисы, с июля по октябрь — канны.
Ежегодно во второй половине октября — первой половине ноября в Никитском ботаническом саду проходит Бал хризантем. Этой осенью посетители увидят 472 сорта цветов.
Ежегодно во второй половине октября — первой половине ноября в Никитском ботаническом саду проходит Бал хризантем. Этой осенью посетители увидят 472 сорта цветов.
Далее — Гурзуф, расположенный в 18 километрах к северо-востоку от Ялты. Там ухоженные дома, есть несколько галерей и мастерских художников. В конце XIX — начале XX века тут писали картины Коровин, Шишкин, Айвазовский.
Далее — Гурзуф, расположенный в 18 километрах к северо-востоку от Ялты. Там ухоженные дома, есть несколько галерей и мастерских художников. В конце XIX — начале XX века тут писали картины Коровин, Шишкин, Айвазовский.
В Гурзуфе от парковки к набережной ведет извилистая дорога, выложенная брусчаткой. Вдоль нее — маленькие кофейни с креативными вывесками, рестораны, небольшие магазинчики с сувенирами ручной работы.
Еще в поселке расположен международный детский центр "Артек". Его территория огорожена, попасть туда можно, только имея пропуск и пройдя проверку службы безопасности.
В Гурзуфе от парковки к набережной ведет извилистая дорога, выложенная брусчаткой. Вдоль нее — маленькие кофейни с креативными вывесками, рестораны, небольшие магазинчики с сувенирами ручной работы.
Еще в поселке расположен международный детский центр "Артек". Его территория огорожена, попасть туда можно, только имея пропуск и пройдя проверку службы безопасности.
По пути из Гурзуфа в Алушту есть смотровая площадка с видом на Аю-Даг — Медведь-гору. По форме она напоминает зверя, склоненного к морю.
Аю-Даг считается "несостоявшимся" вулканом. А еще в окрестностях горы сохранились остатки монастырей VIII-XV веков.
По пути из Гурзуфа в Алушту есть смотровая площадка с видом на Аю-Даг — Медведь-гору. По форме она напоминает зверя, склоненного к морю.
Аю-Даг считается "несостоявшимся" вулканом. А еще в окрестностях горы сохранились остатки монастырей VIII-XV веков.
От Гурзуфа до Алушты — 22 километра.
На ее главном пляже даже в октябре есть отдыхающие, некоторые купаются. Вода прозрачная и прохладная (19-20 градусов). Но на солнце тепло, даже жарко.
От Гурзуфа до Алушты — 22 километра.
На ее главном пляже даже в октябре есть отдыхающие, некоторые купаются. Вода прозрачная и прохладная (19-20 градусов). Но на солнце тепло, даже жарко.
В центре Алушты создается впечатление, что город был законсервирован последние лет 30. Только отдельные рестораны и кафе напоминают о том, какой сейчас год.
В центре Алушты создается впечатление, что город был законсервирован последние лет 30. Только отдельные рестораны и кафе напоминают о том, какой сейчас год.
Профессорский уголок — западная часть Алушты. Там находятся пансионаты и дачи. С центром города этот район связан набережной.
В конце XIX — начале XX века здесь отдыхали и жили представители интеллигенции: ученые, врачи, профессора университетов.
Профессорский уголок — западная часть Алушты. Там находятся пансионаты и дачи. С центром города этот район связан набережной.
В конце XIX — начале XX века здесь отдыхали и жили представители интеллигенции: ученые, врачи, профессора университетов.
По всему Южному берегу Крыма много кошек, они не боятся людей и при каждом удобном случае подходят ластиться.
По всему Южному берегу Крыма много кошек, они не боятся людей и при каждом удобном случае подходят ластиться.