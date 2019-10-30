Золотая осень в Крыму: лучший маршрут от Ялты до Алушты

© Фото : Александр Андреев

Массандровский дворец расположен в шести километрах от Ялты. Чтобы попасть в парк, придется от парковки идти десять минут в гору.

Перед входом растут две огромные секвойи, на территории есть розарий и поле лаванды.

Вход в парк свободный, а внутрь дворца платный. Осмотр экспозиции на первом и втором этажах — 350 рублей, за вход на третий — еще 200 рублей.