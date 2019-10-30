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РИА Новости
Туризм

Золотая осень в Крыму: лучший маршрут от Ялты до Алушты

08:00 30.10.2019 (обновлено: 16:27 30.10.2019)
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Погулять по паркам и дворцам, как царские особы, заехать на винный завод и купить портвейн своего года рождения, посмотреть на Бал хризантем в Ботаническом саду и погладить котиков — за один день путешествия по Южному берегу Крыма можно еще успеть многое, и это точно будет красиво, приятно и недорого.
© Фото : Александр Андреев

В Ялте даже осенью есть на что посмотреть и что послушать: уличные музыканты, ресторан в виде корабля, парк с выставкой картин и много маленьких магазинов — как в городах Лазурного Берега.

Крым. Ялта. Вид на набережную
1 из 18

В Ялте даже осенью есть на что посмотреть и что послушать: уличные музыканты, ресторан в виде корабля, парк с выставкой картин и много маленьких магазинов — как в городах Лазурного Берега.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа

На Массандровском пляже — красивые "крафтовые" кафе и рестораны, арт-объекты, комнаты отдыха с кондиционером прямо над первой линией, чистый пляж и патруль на гироскутере, сообщающий всем желающим закурить, что сделать это возможно только в специально отведенном месте.

Массандровский пляж
2 из 18

На Массандровском пляже — красивые "крафтовые" кафе и рестораны, арт-объекты, комнаты отдыха с кондиционером прямо над первой линией, чистый пляж и патруль на гироскутере, сообщающий всем желающим закурить, что сделать это возможно только в специально отведенном месте.

© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Чтобы за день увидеть ЮБК от Ялты до Алушты, удобнее всего арендовать машину. Цена зависит от класса и варьируется от одной до трех тысяч рублей в сутки. Кредитка для бронирования не нужна, но придется внести залог в пять-десять тысяч рублей, который вернут при возврате автомобиля. Сервис готов доставить машину в любую точку города.

Вид на город Ялта
3 из 18

Чтобы за день увидеть ЮБК от Ялты до Алушты, удобнее всего арендовать машину. Цена зависит от класса и варьируется от одной до трех тысяч рублей в сутки. Кредитка для бронирования не нужна, но придется внести залог в пять-десять тысяч рублей, который вернут при возврате автомобиля. Сервис готов доставить машину в любую точку города.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Путешествие оказалось комфортным — движение спокойное, дороги хорошие. На трассе много видеокамер, так что большинство водителей соблюдают скоростной режим.

Привычных (зарубежных) названий автозаправок тут нет, все они переименованы.

Дорога в Ялту
4 из 18

Путешествие оказалось комфортным — движение спокойное, дороги хорошие. На трассе много видеокамер, так что большинство водителей соблюдают скоростной режим.

Привычных (зарубежных) названий автозаправок тут нет, все они переименованы.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
© Фото : Александр Андреев

Массандровский дворец расположен в шести километрах от Ялты. Чтобы попасть в парк, придется от парковки идти десять минут в гору.

Перед входом растут две огромные секвойи, на территории есть розарий и поле лаванды.

Вход в парк свободный, а внутрь дворца платный. Осмотр экспозиции на первом и втором этажах — 350 рублей, за вход на третий — еще 200 рублей.

Крым. Массандровский дворец
5 из 18

Массандровский дворец расположен в шести километрах от Ялты. Чтобы попасть в парк, придется от парковки идти десять минут в гору.

Перед входом растут две огромные секвойи, на территории есть розарий и поле лаванды.

Вход в парк свободный, а внутрь дворца платный. Осмотр экспозиции на первом и втором этажах — 350 рублей, за вход на третий — еще 200 рублей.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Территория Массандровского дворца — традиционное место для фотосессий.

В 2017 году в парке был установлен бронзовый бюст императора Александра III, который был владельцем Массандровского дворца с 1889 года. Теперь около него тоже часто фотографируются.

Крым. Территория Массандровского дворца. Невеста фотографируется у бронзового бюста императору Александру III
6 из 18

Территория Массандровского дворца — традиционное место для фотосессий.

В 2017 году в парке был установлен бронзовый бюст императора Александра III, который был владельцем Массандровского дворца с 1889 года. Теперь около него тоже часто фотографируются.

© Фото : Александр Андреев
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Массандровский винзавод был построен в конце XIX века князем Львом Голицыным. Коллекция вин — около миллиона бутылок — крупнейшая в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Вино в бокале
7 из 18

Массандровский винзавод был построен в конце XIX века князем Львом Голицыным. Коллекция вин — около миллиона бутылок — крупнейшая в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанк

На заводе можно продегустировать, а потом и приобрести вино — мадеру, херес и многие другие. Можно даже купить портвейн своего года рождения.

Во время экскурсии посетителей проводят по подвалам завода. Ее стоимость — 300 рублей, дегустация обойдется в 450 рублей.

Осенью туристов не очень много, а в сезон такую поездку лучше запланировать на утро в будни.

Работа сомелье в дегустационном комплексе винодельческого завода Массандра в Крыму.
8 из 18

На заводе можно продегустировать, а потом и приобрести вино — мадеру, херес и многие другие. Можно даже купить портвейн своего года рождения.

Во время экскурсии посетителей проводят по подвалам завода. Ее стоимость — 300 рублей, дегустация обойдется в 450 рублей.

Осенью туристов не очень много, а в сезон такую поездку лучше запланировать на утро в будни.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
© Фото : Александр Андреев

Следующая остановка — в Никитском ботаническом саду. Туда можно попасть через два входа — верхний и нижний. Если не хочется идти в гору, паркуете машину у одного из входов, а вверх поднимаетесь на автобусе, который ходит каждые 15 минут.

Билет в сад стоит 300 рублей.

Крым. Никитский ботанический сад
9 из 18

Следующая остановка — в Никитском ботаническом саду. Туда можно попасть через два входа — верхний и нижний. Если не хочется идти в гору, паркуете машину у одного из входов, а вверх поднимаетесь на автобусе, который ходит каждые 15 минут.

Билет в сад стоит 300 рублей.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В Верхнем парке Никитского ботанического сада в октябре и ноябре цветут хризантемы — целые поля.

Весной — в апреле — тюльпаны, с апреля по май — сирень и ирисы, в июне-августе — лилейники, с мая по сентябрь — розы и клематисы, с июля по октябрь — канны.

Крым. Никитский ботанический сад. Верхний парк
10 из 18

В Верхнем парке Никитского ботанического сада в октябре и ноябре цветут хризантемы — целые поля.

Весной — в апреле — тюльпаны, с апреля по май — сирень и ирисы, в июне-августе — лилейники, с мая по сентябрь — розы и клематисы, с июля по октябрь — канны.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Ежегодно во второй половине октября — первой половине ноября в Никитском ботаническом саду проходит Бал хризантем. Этой осенью посетители увидят 472 сорта цветов.

Крым. Цветы в Никитском ботаническом саду
11 из 18

Ежегодно во второй половине октября — первой половине ноября в Никитском ботаническом саду проходит Бал хризантем. Этой осенью посетители увидят 472 сорта цветов.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Далее — Гурзуф, расположенный в 18 километрах к северо-востоку от Ялты. Там ухоженные дома, есть несколько галерей и мастерских художников. В конце XIX — начале XX века тут писали картины Коровин, Шишкин, Айвазовский.

Крым. Гурзуф
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Далее — Гурзуф, расположенный в 18 километрах к северо-востоку от Ялты. Там ухоженные дома, есть несколько галерей и мастерских художников. В конце XIX — начале XX века тут писали картины Коровин, Шишкин, Айвазовский.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В Гурзуфе от парковки к набережной ведет извилистая дорога, выложенная брусчаткой. Вдоль нее — маленькие кофейни с креативными вывесками, рестораны, небольшие магазинчики с сувенирами ручной работы.

Еще в поселке расположен международный детский центр "Артек". Его территория огорожена, попасть туда можно, только имея пропуск и пройдя проверку службы безопасности.

Крым. В центре Гурзуфа
13 из 18

В Гурзуфе от парковки к набережной ведет извилистая дорога, выложенная брусчаткой. Вдоль нее — маленькие кофейни с креативными вывесками, рестораны, небольшие магазинчики с сувенирами ручной работы.

Еще в поселке расположен международный детский центр "Артек". Его территория огорожена, попасть туда можно, только имея пропуск и пройдя проверку службы безопасности.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

По пути из Гурзуфа в Алушту есть смотровая площадка с видом на Аю-Даг — Медведь-гору. По форме она напоминает зверя, склоненного к морю.

Аю-Даг считается "несостоявшимся" вулканом. А еще в окрестностях горы сохранились остатки монастырей VIII-XV веков.

Крым. Виноградники и вид на гору Аю-Даг
14 из 18

По пути из Гурзуфа в Алушту есть смотровая площадка с видом на Аю-Даг — Медведь-гору. По форме она напоминает зверя, склоненного к морю.

Аю-Даг считается "несостоявшимся" вулканом. А еще в окрестностях горы сохранились остатки монастырей VIII-XV веков.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

От Гурзуфа до Алушты — 22 километра.

На ее главном пляже даже в октябре есть отдыхающие, некоторые купаются. Вода прозрачная и прохладная (19-20 градусов). Но на солнце тепло, даже жарко.

Крым. Алушта
15 из 18

От Гурзуфа до Алушты — 22 километра.

На ее главном пляже даже в октябре есть отдыхающие, некоторые купаются. Вода прозрачная и прохладная (19-20 градусов). Но на солнце тепло, даже жарко.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В центре Алушты создается впечатление, что город был законсервирован последние лет 30. Только отдельные рестораны и кафе напоминают о том, какой сейчас год.

Алушта
16 из 18

В центре Алушты создается впечатление, что город был законсервирован последние лет 30. Только отдельные рестораны и кафе напоминают о том, какой сейчас год.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Профессорский уголок — западная часть Алушты. Там находятся пансионаты и дачи. С центром города этот район связан набережной.

В конце XIX — начале XX века здесь отдыхали и жили представители интеллигенции: ученые, врачи, профессора университетов.

Крым. Алушта. Профессорский уголок
17 из 18

Профессорский уголок — западная часть Алушты. Там находятся пансионаты и дачи. С центром города этот район связан набережной.

В конце XIX — начале XX века здесь отдыхали и жили представители интеллигенции: ученые, врачи, профессора университетов.

© Фото : Александр Андреев
© Александр Андреев

По всему Южному берегу Крыма много кошек, они не боятся людей и при каждом удобном случае подходят ластиться.

Кот
18 из 18

По всему Южному берегу Крыма много кошек, они не боятся людей и при каждом удобном случае подходят ластиться.

© Александр Андреев
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКрым
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