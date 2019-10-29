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РИА Новости

Посольство России получило ноту о высылке дипломата из Болгарии

22:22 29.10.2019 (обновлено: 22:36 29.10.2019)
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© Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
© Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Болгарии получило ноту МИД Болгарии об объявлении сотрудника посольства "персоной нон грата", дипломат покинет страну в указанный в ноте срок, сообщило посольство.
"Двадцать девятого октября посольством получена нота МИД Болгарии об объявлении сотрудника посольства "персоной нон грата". Дипломат покинет страну пребывания в указанный в ноте срок. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Мужчины с флагами Болгарии во время митинга в Софии
28 октября, 20:10Сказано в эфире
Депутат прокомментировал сообщение о высылке дипломата РФ из БолгарииБолгарские власти выслали из страны российского дипломата, сообщили СМИ. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что София пытается таким образом проявить своего рода "европейскую солидарность".
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