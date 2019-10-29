Посольство России получило ноту о высылке дипломата из Болгарии

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Болгарии получило ноту МИД Болгарии об объявлении сотрудника посольства "персоной нон грата", дипломат покинет страну в указанный в ноте срок, сообщило посольство.

"Двадцать девятого октября посольством получена нота МИД Болгарии об объявлении сотрудника посольства "персоной нон грата". Дипломат покинет страну пребывания в указанный в ноте срок. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер", - говорится в сообщении посольства в Facebook.