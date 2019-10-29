Приватизацию "Совкомфлота" перенесли на следующий год

ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Приватизации "Совкомфлота" в 2019 году не будет, на следующий год компания находится в плане приватизации, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"В этом - уже невозможно, в следующем году - "Совкомфлот" в плане приватизации", - сказал Орешкин.

Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, внесенный в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на соответствующий период, предусматривает снижение доли участия в "Совкомфлоте".