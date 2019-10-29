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РИА Новости

Приватизацию "Совкомфлота" перенесли на следующий год

22:24 29.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЦеремония поднятия флага на судне "Фёдор Ушаков" в Мурманске. 9 ноября 2017
Церемония поднятия флага на судне Фёдор Ушаков в Мурманске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Приватизации "Совкомфлота" в 2019 году не будет, на следующий год компания находится в плане приватизации, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"В этом - уже невозможно, в следующем году - "Совкомфлот" в плане приватизации", - сказал Орешкин.
Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, внесенный в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на соответствующий период, предусматривает снижение доли участия в "Совкомфлоте".
"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит России. Государство уже много лет планирует приватизировать "Совкомфлот", речь идет о сокращении доли государства до 25% плюс 1 акция компании, на первом этапе планировалось продавать пакет в 25% минус одна акция.
Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов
24 октября, 12:19РИА Новости
Силуанов поручил разработать более амбициозный план приватизации
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Максим ОрешкинСовкомфлотРоссияЭкономика
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