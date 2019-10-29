МИД опроверг вмешательство России во внутренние дела Латинской Америки

"Россия заинтересована в стабильной, политически и экономически устойчивой Латинской Америке. Со всеми странами континента развиваем взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела - так, как это зафиксировано в Уставе ООН и соответствует нормам международного права", - процитировал Захарову сайт МИД РФ. Она подчеркнула, что в министерстве "с тревогой и сопереживанием" следят за усилиями по нормализации ситуации в ряде стран Латинской Америки.