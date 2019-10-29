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РИА Новости

МИД опроверг вмешательство России во внутренние дела Латинской Америки

22:16 29.10.2019 (обновлено: 22:18 29.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела Латинской Америки и заинтересована в ее стабильности и экономической устойчивости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия заинтересована в стабильной, политически и экономически устойчивой Латинской Америке. Со всеми странами континента развиваем взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела - так, как это зафиксировано в Уставе ООН и соответствует нормам международного права", - процитировал Захарову сайт МИД РФ. Она подчеркнула, что в министерстве "с тревогой и сопереживанием" следят за усилиями по нормализации ситуации в ряде стран Латинской Америки.
По ее словам, "стремление искать корень всех "бед и невзгод" в России, без устали придумывать предлоги для новых информационных войн, в том числе "назначать" российскую сторону причастной к разжиганию протестов в регионе, стало "визитной карточкой" Вашингтона".
"Не стоит удивляться, если вскоре "эксперты" в Вашингтоне увидят "руку Москвы" в отторжении латиноамериканцами, причем независимо от их внутриполитических предпочтений, "доктрины Монро", вот уже два века служащей идеологической базой для непрекращающегося вмешательства США в дела стран этого региона", - добавила Захарова.
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Мария ЗахароваМИД РФБезопасностьВ мире
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