МИД опроверг вмешательство России во внутренние дела Латинской Америки

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела Латинской Америки и заинтересована в ее стабильности и экономической устойчивости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия заинтересована в стабильной, политически и экономически устойчивой Латинской Америке. Со всеми странами континента развиваем взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела - так, как это зафиксировано в Уставе ООН и соответствует нормам международного права", - процитировал Захарову сайт МИД РФ. Она подчеркнула, что в министерстве "с тревогой и сопереживанием" следят за усилиями по нормализации ситуации в ряде стран Латинской Америки.
По ее словам, "стремление искать корень всех "бед и невзгод" в России, без устали придумывать предлоги для новых информационных войн, в том числе "назначать" российскую сторону причастной к разжиганию протестов в регионе, стало "визитной карточкой" Вашингтона".
"Не стоит удивляться, если вскоре "эксперты" в Вашингтоне увидят "руку Москвы" в отторжении латиноамериканцами, причем независимо от их внутриполитических предпочтений, "доктрины Монро", вот уже два века служащей идеологической базой для непрекращающегося вмешательства США в дела стран этого региона", - добавила Захарова.