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РИА Новости

Бастрыкин поручил провести проверки по ряду материалов СМИ

21:54 29.10.2019 (обновлено: 22:11 29.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАлександр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверки по некоторым материалам СМИ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Так, Бастрыкин поручил проверить сюжет, вышедший во вторник в эфире одного из федеральных каналов о том, что в Казани чиновники хотят отобрать у женщины детей из-за якобы невыносимых условий, в которых они проживают.
Согласно данным, в 2014 году квартира женщины сгорела, восстановить ее полностью не удалось, однако власти посчитали, что в ней можно жить дальше. Но вскоре представители опеки начали давить на неё и детей, пригрозив женщине лишением родительских прав. "По факту нарушения прав ребенка СУ СК России по республике Татарстан организована проверка", - сказала Петренко, которую цитирует пресс-служба ведомства.
Кроме того, в СМИ распространяется информация о том, что в городе Златоусте Челябинской области погиб девятимесячный мальчик, которого мать оставила одного дома. По данным следствия, женщина, ведущая асоциальный образ жизни, ушла из дома со старшим сыном на три дня, оставив двух младших детей. Тело ребенка обнаружила его бабушка. По предварительным данным, ребенок умер от голода.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
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"В настоящее время в СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье... "причинение смерти по неосторожности". Также инициирована передача из органов полиции материалов дела о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Оставшиеся двое детей женщины в настоящее время изъяты из семьи", - добавила представитель СК РФ.
Она добавила, что корреспонденты федерального канала сообщили о жителях аварийного дома в Перми, где чиновники игнорируют все законные решения и настаивают, что признать дом аварийным могут лишь за счет жителей этого дома, а не за счет средств бюджета. "В СУ СК России по Пермскому краю по сообщению СМИ о непринятии мер по признанию аварийным жилого многоквартирного дома и его расселению проводится проверка", - подчеркнула Петренко.
По фактам нарушения прав граждан, в том числе детей, Бастрыкин поручил руководителям территориальных следственных органов разобраться во всех обстоятельствах и дать жесткую оценку действиям либо бездействию должностных лиц. Ход и результаты проверок и дел поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.
Кроме того, для полного и объективного расследования Бастрыкин поручил передать в ГСУСК РФ возбужденное московским главком уголовное дело по факту доведения до самоубийства 14-летнего подростка в поселении Вороновское в Троицком административном округе столицы. "Председатель СК России поручил всесторонне проверить озвученные доводы об издевательствах над ребенком со стороны родителей, а также о бездействии педагогического состава школы", - подчеркнула Петренко.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
17 октября, 16:46РИА Недвижимость
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Следственный комитет РФАлександр Бастрыкин
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