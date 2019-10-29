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РИА Новости
Туризм

В МИД России следят за безопасностью туристов в Турции

21:43 29.10.2019
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия внимательно следит за безопасностью российских туристов в Турции в связи с турецкой операцией на севере Сирии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Конечно, мы рассчитываем на то, что здоровью и безопасности наших туристов ничто не навредит. Мы очень внимательно мониторим ситуацию с физической безопасностью наших туристов. Конечно, мы надеемся на то, что это фактор не скажется негативно на положении наших туристов в Турции", - сказал Грушко журналистам.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы - он должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
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ТуризмВойна в СирииМИД РФАлександр ГрушкоМоскваТурцияСирияВ мире
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