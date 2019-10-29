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РИА Новости
Война в Сирии

В Турции назвали запуск конституционного комитета Сирии историческим шагом

21:35 29.10.2019 (обновлено: 22:10 29.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии, которая проходит в Астане. 16 марта 2018
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии, которая проходит в Астане. 16 марта 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал историческим шагом начало работы в Женеве 30 октября конституционного комитета Сирии, который стал возможен благодаря совместным усилиям стран-гарантов Астаны (РФ, Турция, Иран) и ООН.

"Сегодня я приехал в Женеву, чтобы отметить исторический шаг в поиске решения девятилетнего конфликта в Сирии вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой МИД Ирана Мохаммад Джавадом Зарифом, который скоро присоединится. Запуск конституционного комитета произошел благодаря совместным усилиям стран-гарантов Астаны и ООН. Мы сделаем все возможное для прекращения десятилетия гуманитарной трагедии"

Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции
В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Они будут большинством голосов принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав из 45 человек. Назначать членов малого состава будут из числа членов соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений. Официальное начало работы Конституционного комитета должно состояться 30 октября в Женеве.
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