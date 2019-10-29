В Турции назвали запуск конституционного комитета Сирии историческим шагом

"Сегодня я приехал в Женеву, чтобы отметить исторический шаг в поиске решения девятилетнего конфликта в Сирии вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой МИД Ирана Мохаммад Джавадом Зарифом, который скоро присоединится. Запуск конституционного комитета произошел благодаря совместным усилиям стран-гарантов Астаны и ООН. Мы сделаем все возможное для прекращения десятилетия гуманитарной трагедии"

В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Они будут большинством голосов принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав из 45 человек. Назначать членов малого состава будут из числа членов соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений. Официальное начало работы Конституционного комитета должно состояться 30 октября в Женеве.