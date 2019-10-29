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РИА Новости

В Югре ликвидировали открытое горение в жилом доме

21:32 29.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Открытое горение в двухэтажном многоквартирном жилом доме в городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на площади порядка 250 квадратных метров в 24-квартирном жилом доме в городе Радужный.
"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства, не уточнив площадь ликвидации пожара.
По данным МЧС, к тушению пожара привлекались более 20 человек и семь единиц техники.
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Ханты-Мансийский автономный округМЧС РФРоссияПроисшествия
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