В Югре ликвидировали открытое горение в жилом доме

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Открытое горение в двухэтажном многоквартирном жилом доме в городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на площади порядка 250 квадратных метров в 24-квартирном жилом доме в городе Радужный.
"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства, не уточнив площадь ликвидации пожара.
По данным МЧС, к тушению пожара привлекались более 20 человек и семь единиц техники.