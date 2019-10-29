В Югре ликвидировали открытое горение в жилом доме

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Открытое горение в двухэтажном многоквартирном жилом доме в городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о возгорании на площади порядка 250 квадратных метров в 24-квартирном жилом доме в городе Радужный.

"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства, не уточнив площадь ликвидации пожара.