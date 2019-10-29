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РИА Новости
Война в Сирии

Россия сообщила Турции о полном отводе курдских отрядов, заявил Эрдоган

21:28 29.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Москва проинформировала Анкару о полном отводе курдских вооруженных формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал TRT.
Ранее о досрочном отводе вооруженных подразделений из зоны безопасности в северо-восточных районах Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Агентство Anadolu сообщает, что российская военная делегация в Анкаре во вторник продолжила вести переговоры, начатые накануне. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что стороны обсудят совместное патрулирование в Сирии и вывод курдских отрядов.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорилось, что с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
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Они должны были содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен был завершиться в течение 150 часов, которые истекали 29 октября в 18.00 мск. С этого момента должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
В понедельник начальник ЦПВС в Сирии генерал-майор Сергей Романенко заявил, что российская военная полиция помогает с выводом курдских отрядов. Как передал во вторник корреспондент РИА Новости, курды, в частности, оставили свою военную базу с тренировочным лагерем и блокпост милиции "Асаиш" на севере провинции Ракка на окраине города Айн-Исса. База расположена вблизи от трассы М4, западнее брошенного лагеря беженцев в Айн-Исса.
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Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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