Россия сообщила Турции о полном отводе курдских отрядов, заявил Эрдоган

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Москва проинформировала Анкару о полном отводе курдских вооруженных формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Москва проинформировала Анкару о полном отводе курдских вооруженных формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал TRT

Ранее о досрочном отводе вооруженных подразделений из зоны безопасности в северо-восточных районах Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Агентство Anadolu сообщает, что российская военная делегация в Анкаре во вторник продолжила вести переговоры, начатые накануне. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что стороны обсудят совместное патрулирование в Сирии и вывод курдских отрядов.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорилось, что с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они должны были содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен был завершиться в течение 150 часов, которые истекали 29 октября в 18.00 мск. С этого момента должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.