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РИА Новости

В Луганске заявили об обстреле украинскими силовиками территории ЛНР

21:05 29.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по району населенного пункта Логвиново в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"В 18.05 (совпадает с мск) боевики 59-й бригады вооруженных формирований Украины из миномета калибром 82 миллиметра, вооружения БМП-1 и крупнокалиберного пулемета обстреляли район населенного пункта Логвиново", - заявили в пресс-службе.
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По данным ведомства, это первый обстрел со стороны ВС Украины с начала суток, жертв нет. В пресс-службе добавили, что украинские силовики пытались спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь. "Призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее и оказать влияние на украинские вооруженные формирования для сохранения достигнутого перемирия", - добавили в пресс-службе.
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