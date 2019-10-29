В Луганске заявили об обстреле украинскими силовиками территории ЛНР

"В 18.05 (совпадает с мск) боевики 59-й бригады вооруженных формирований Украины из миномета калибром 82 миллиметра, вооружения БМП-1 и крупнокалиберного пулемета обстреляли район населенного пункта Логвиново", - заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, это первый обстрел со стороны ВС Украины с начала суток, жертв нет. В пресс-службе добавили, что украинские силовики пытались спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь. "Призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее и оказать влияние на украинские вооруженные формирования для сохранения достигнутого перемирия", - добавили в пресс-службе.