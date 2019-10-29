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РИА Новости

В гостинице в центре Москвы сработала пожарная сигнализация

21:03 29.10.2019 (обновлено: 21:06 29.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России
Сотрудники противопожарной службы МЧС России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Порядка 700 человек эвакуировали из гостиницы "Азимут Олимпик" в центре Москвы после срабатывания пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После срабатывания пожарной сигнализации из гостиницы "Азимут Олимпик" на Олимпийском проспекте до прибытия пожарных спасательных подразделений было выведено 700 человек", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, по предварительным данным, система пожарной сигнализации в гостинице сработала несанкционированно. Обстоятельства ЧП выясняются.
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