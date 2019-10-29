В гостинице в центре Москвы сработала пожарная сигнализация

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Порядка 700 человек эвакуировали из гостиницы "Азимут Олимпик" в центре Москвы после срабатывания пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"После срабатывания пожарной сигнализации из гостиницы "Азимут Олимпик" на Олимпийском проспекте до прибытия пожарных спасательных подразделений было выведено 700 человек", - сказал собеседник агентства.