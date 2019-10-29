Белоусов не исключил военного назначения американских секретных спутников

ООН, 29 окт – РИА Новости. Секретные спутники США, которые были доставлены на орбиту на американском мини-шаттле X-37B, могут иметь военное назначение, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белосусов.

Он принимает участие в работе Первого комитета ГА ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности.

Ранее директор управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальден сообщил, что несколько ранее неизвестных малых спутников были запущены с борта секретного американского мини-шаттла X-37B, который два года проводил в космосе военные эксперименты и возвратился на Землю в воскресенье.

"С учетом того, что это было запущено с этого шаттла, который разрабатывался в рамках космической программы Пентагона и является многоразовым аппаратом, специально предназначенным для вывода на орбиту различных спутников, здесь можно предполагать, что эти спутники имеют военное назначение", - сказал Белоусов.

По его словам, традиционно американская сторона все свои спутники регистрирует либо как метеорологические, либо как спутники связи, поэтому их истинное предназначение обычно никогда неизвестно.

Между тем он указал, что размещение ударных систем на спутниках технологически пока затруднительно. "Это должна быть совершенно другая космическая платформа, на которой бы эти ударные системы размещались, потому что там нужны совершенно другие энергетические установки, да и сами системы не малогабаритны", - указал зампостпреда.

"Другое дело, что эти спутники сами могут использоваться как ударное средство для поражения объектов в космосе или на земле при необходимости", - отметил дипломат.

Он добавил, что представители Запада постоянно говорят о двойных технологиях, о возможности использования спутников в качестве оружия.

"Мы такие вещи отрицаем, потому что мы действуем в строгом соответствии с договором 1967 года о космосе, который требует от нас поведения в космосе, которое бы не нагнетало, а, наоборот, укрепляло международную безопасность и поддерживало международный мир", - подчеркнул Белоусов.

По его словам, западные партнеры уже неоднократно выражали мнение, что этот договор устарел, что "нужно выстраивать какие-то новые системы отношений". "Они упирают на такую концепцию, как ответственное поведение в космосе. Когда мы их спрашиваем, чем их не устраивает то поведение, которое базируется на принципах и нормах договора 1967 года, они нам ответить не могут. Но все понятно, что это идет к слому или пересмотру той системы отношений в космосе, которая сложилась за последние 60 лет", - заявил Белоусов.