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РИА Новости
Война в Сирии

В МИД прокомментировали ход выполнения меморандума России и Турции по Сирии

20:25 29.10.2019
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва удовлетворена ходом выполнения меморандума России и Турции по Сирии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Меморандум выполняется, налажено самое тесное взаимодействие как на земле, так и по политическим каналам", - сказал Грушко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Отвечая на вопрос, удовлетворена ли Москва ходом выполнения меморандума, он ответил утвердительно.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы - он должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
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23 октября, 20:46РИА Новости
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Война в СирииВойна в СирииМИД РФАлександр ГрушкоТурцияСирияВ мире
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