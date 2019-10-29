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РИА Новости
Новости Подмосковья

Минимальный размер зарплаты в Московской области увеличится с 1 ноября

20:05 29.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. С 1 ноября в Московской области минимальный размер зарплаты увеличится до 15 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства социального развития Московской области.
На заседании правительства Подмосковья одобрили проект соглашения о повышении минимального размера заработной платы в регионе.
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"С 1 ноября 2019 года устанавливается минимальная заработная плата в размере 15 тысяч рублей – на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Московской области, составляющей за II квартал 2019 года 14 547 рублей", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Нововведение распространяется на всех подмосковных работодателей, кроме организаций, которые финансируются из федерального бюджета.
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