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РИА Новости

Путин пообещал поддержать празднование 270-летия МГУ

19:50 29.10.2019 (обновлено: 20:09 29.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий во время встречи. 29 октября 2019
Президент России Владимир Путин и ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий во время встречи. 29 октября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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НОВО-ОГАРЕВО, 29 окт – РИА Новости. Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий попросил президента России Владимира Путина поручить подготовить указ о праздновании 270-летия вуза, которое будет отмечаться в 2025 году.
"Нам скоро 270. И мы готовимся к этому юбилею, мы хотим отреставрировать некоторые здания на улице Моховой, построить новое общежитие. И я набрался смелости попросить вас поручить подготовить указ о юбилее", - сказал он на встрече с президентом.
Садовничий добавил, что мероприятия, посвященные юбилею в университете, планируют проводить с 2024 года.
Путин поддержал эту просьбу. "Хорошо", - сказал глава государства.
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
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Виктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваВладимир ПутинРоссияОбщество
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