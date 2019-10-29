Путин пообещал поддержать празднование 270-летия МГУ

НОВО-ОГАРЕВО, 29 окт – РИА Новости. Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий попросил президента России Владимира Путина поручить подготовить указ о праздновании 270-летия вуза, которое будет отмечаться в 2025 году.
"Нам скоро 270. И мы готовимся к этому юбилею, мы хотим отреставрировать некоторые здания на улице Моховой, построить новое общежитие. И я набрался смелости попросить вас поручить подготовить указ о юбилее", - сказал он на встрече с президентом.
Садовничий добавил, что мероприятия, посвященные юбилею в университете, планируют проводить с 2024 года.
Путин поддержал эту просьбу. "Хорошо", - сказал глава государства.