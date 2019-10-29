Путин пообещал поддержать празднование 270-летия МГУ

"Нам скоро 270. И мы готовимся к этому юбилею, мы хотим отреставрировать некоторые здания на улице Моховой, построить новое общежитие. И я набрался смелости попросить вас поручить подготовить указ о юбилее", - сказал он на встрече с президентом.