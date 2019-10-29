Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T19:47Z
https://ria.ru/20191029/1560371465.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152276/89/1522768975_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_ac74a6e1c21d2277e491fb0e77a3c969.jpg
РИА Новости
Союзное государство

Стартовал пресс-тур журналистов Союзного государства в Татарстан

19:47 29.10.2019
19
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазань
Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Укрепление культурных и экономических связей Белоруссии и Татарстана стало темой очередного пресс-тура журналистов двух стран, стартовавшего во вторник в Казани.
Поездка представителей СМИ, организованная Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", продлится четыре дня. В программе - посещение фармацевтического, химического и автомобильного предприятий, а также достопримечательностей Казани: соборной мечети Кул Шариф, Казанского Кремля, Благовещенского собора.
Кроме того, журналисты побывают в Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, музее-заповеднике "Остров-град Свияжск" и в уникальном Музее Янки Купалы в селе Печищи, где в 1941-1942 годах белорусский поэт жил в эвакуации.
В ходе пресс-тура также состоится встреча журналистов Союзного государства с заместителем премьер-министра Республики Татарстан - министром промышленности и торговли Альбертом Каримовым.
Союзный форум инженерно-технологических вузов обретет новый статус
Вчера, 19:38Союзное государство
Союзный форум инженерно-технологических вузов обретет новый статус
000000
Обсудить 0
Союзное государствоОбщество
Рекомендуем
Архангельск
В Поморье открылся реконструированный участок трассы Усть-Вага – Ядриха
Союзный форум инженерно-технологических вузов обретет новый статус
Союзный форум инженерно-технологических вузов обретет новый статус
Автомобильное движение в Москве
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Центр города Тотьма
Проект бюджета Вологодчины на 2020 год сохранит социальную направленность
Новосибирск
В Новосибирске более 470 жилых домов остались без отопления
Рафаэль Гросси
Биография Рафаэля Гросси
Рост экономики
Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за 9 месяцев выросла на 61%
ТОК
Интернет-СМИ "ТОК" стало инфопартнером итогового форума "Сообщество"
Трамвай на улице в Самаре
В "Т Плюс" рассказали, как привлечь инвестиции в самарские теплосети
Тверь
Электричество подали по основным сетям почти во всех районах Верхневолжья
Застройка в районе канала имени Москвы
Рост промышленного производства Подмосковья в 2019 году превысил 110%
Небоскребы делового центра Москва-сити
Московский завод "Салют" внедрил "умное" решение для проверки инструментов
Цветение подсолнечника на полях
Волгоградская область собрала рекордный урожай семян подсолнечника
Председатель Совета министров Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября 2017
Премьер Ливана передал президенту страны прошение об отставке
Машина службы скорой помощи в США
В США легкомоторный самолет упал на жилой дом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
05:28"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
05:10Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
05:06Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
05:03Подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"
Лента новостейМолния