Стартовал пресс-тур журналистов Союзного государства в Татарстан

КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Укрепление культурных и экономических связей Белоруссии и Татарстана стало темой очередного пресс-тура журналистов двух стран, стартовавшего во вторник в Казани.

Поездка представителей СМИ, организованная Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", продлится четыре дня. В программе - посещение фармацевтического, химического и автомобильного предприятий, а также достопримечательностей Казани: соборной мечети Кул Шариф, Казанского Кремля, Благовещенского собора.

Кроме того, журналисты побывают в Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, музее-заповеднике "Остров-град Свияжск" и в уникальном Музее Янки Купалы в селе Печищи, где в 1941-1942 годах белорусский поэт жил в эвакуации.