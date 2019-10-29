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РИА Новости
Союзное государство

Союзный форум инженерно-технологических вузов обретет новый статус

19:38 29.10.2019 (обновлено: 19:54 29.10.2019)
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© Фото : Национальный пресс-центр Республики БеларусьСоюзный форум инженерно-технологических вузов обретет новый статус
Союзный форум инженерно-технологических вузов обретет новый статус
© Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь
МИНСК, 29 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. VIII Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, открывшийся во вторник в Минске на площадке Белорусского национального технического университета, со следующего года станет ежегодным международным событием.
Задуманный изначально как пилотный проект межвузовских встреч, форум уже стал заметным явлением в области инженерного образования в России и Белоруссии. Участие в нем принимают не только студенты и аспиранты вузов Союзного государства, но и других стран, в частности, Узбекистана, Сербии и Чехии. В этом году на форум приехали представители около ста вузов и организаций.

"Сегодня форум стал крупнейшей на постсоветском пространстве площадкой для обмена опытом в самых разных областях науки, технологий, образования. Итогом нашего сотрудничества с российскими вузами, такими как Ижевский технический университет имени Калашникова, Нижегородский государственный технический университет, стала совместная подготовка кадров для различных отраслей промышленности и строительства, атомной энергетики. Сам форум привлекает все больше молодых специалистов. И в этом году мы завершаем перевод межвузовских встреч из пилотного проекта в международное ежегодное мероприятие Союзного государства", - сказал на открытии форума ректор БНТУ Сергей Харитончик.

Организаторами смотра выступают БНТУ и Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева (НГТУ) при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства, а также министерств образования двух стран.
Во вторник учаастники форума работали в четырех секциях, которые включают более 12 семинаров по различным направлениям развития науки и техники. Главной темой нынешнего смотра стало развитие и цифровизация инженерного образования в Белоруссии и России. Отдельная секция посвящена молодежному предпринимательству. В частности, молодёжь двух стран представит свои цифровые стартапы, которые могут быть внедрены в университетах Союзного государства, а также заинтересовать предприятия, нацеленные на поиск талантливых молодых кадров.
"Практическая польза от взаимодействия вузов, несомненно, есть. Да, с одной стороны, это все-таки технические вузы, а не предприятия промышленности. Но технические вузы и России, и Белоруссии в той или иной степени работают по заказам промышленности двух государств. Создаются совместные лаборатории, и определенные виды работ предприятия заказывают у вузов. А студенты старших курсов крайне заинтересованы в своем позиционировании. И они готовы в рамках курсовых, дипломных работ принимать участие в конкретных разработках, которые внедряются в промышленность. Сегодня студенческие структуры, которые напрямую связаны с предприятиями, есть во всех вузах профиля Союзного государства", - сообщил журналистам на открытии форума заместитель госсекретаря Созного государства Алексей Кубрин.
Практическую пользу от взаимодействия российских и белорусских вузов отметил и проректор НГТУ Евгений Ивашкин.
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"Очень много белорусов приезжает к нам на практику, на преддипломное проектирование по специальностям, связанным со строительством Белорусской АЭС. И те программы, которые мы даем белорусским студентам, согласованы и с руководством новой атомной станции, и с руководством ряда задействованных предприятий. Это важно для того, чтобы мы давали не просто образование ради образования, а чтобы по окончании выпускник мог сразу получить работу по специальности. Вообще, все программы, которые мы реализуем для белорусских студентов, согласуются с белорусскими предприятиями. Что касается новой атомной стации, там задействовано много наших вчерашних студентов, поскольку и строится она нижегородским предприятием", - рассказал РИА Новости Ивашкин.
Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства продлится с 29 октября по 1 ноября. В финале смотра компетентное жюри определит лучший молодежный стартап Союзного государства. Большое внимание на смотре уделят программе "Арктика-СГ". Предположительно, именно этой тематике будет посвящен форум 2020 года.
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