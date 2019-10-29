Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

На внешней стороне Садового кольца проблемный участок начинается на пересечении с Верхней Сыромятнической улицей и заканчивается на пересечении с улицей Новый Арбат по ходу движения.

Также на внутренней стороне Садового кольца затрудненное движение начинается на пересечении с Яковоапостольским переулком и заканчивается на пересечении с улицей Спиридоновка.

На ТТК с внешней стороны пробка начинается на пересечении с Нижегородской улицей и заканчивается на пересечении с Ленинградским проспектом.