Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T22:06Z
https://ria.ru/20191029/1560371058.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153012/58/1530125874_0:283:3137:2047_1036x0_80_0_0_3b28709eae1de0746e012abfc41a2cfa.jpg
РИА Новости

Пробки в Москве достигли девяти баллов

19:33 29.10.2019 (обновлено: 22:06 29.10.2019)
224
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
На внешней стороне Садового кольца проблемный участок начинается на пересечении с Верхней Сыромятнической улицей и заканчивается на пересечении с улицей Новый Арбат по ходу движения.
Также на внутренней стороне Садового кольца затрудненное движение начинается на пересечении с Яковоапостольским переулком и заканчивается на пересечении с улицей Спиридоновка.
На ТТК с внешней стороны пробка начинается на пересечении с Нижегородской улицей и заканчивается на пересечении с Ленинградским проспектом.
Кроме того, движение затруднено с внутренней стороны ТТК: с пересечения с улицей Воронцово Поле до Фрунзенской набережной.
Федеральная трасса
22 августа, 16:00РИА Новости
В ЦОДД назвали самое распространенное нарушение ПДД в Москве
310004
Обсудить 2
МоскваОбщество
Рекомендуем
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Пентагон ожидает, что Турция задействует С-400 до конца года
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт во время выступления на европейско-арабском саммите в Афинах
Генсек ЛАГ назвал катастрофой "арабскую весну"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
В Раде анонсировали выступление Столтенберга
Дождь в Москве
Экологи объяснили повышение уровня сероводорода на северо-западе Москвы
Автомобильное движение в Москве
Московских водителей предупредили о гололедице и мокром снеге ночью
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии
Беспорядки в Бейруте
Тысячи демонстрантов в центре Бейрута празднуют отставку премьера Ливана
Пассажирский самолет в небе
Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово
Пишущая машинка
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим
Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним
Архиепископ Афинский Иероним признал автокефалию ПЦУ, сообщил источник
Национальный парк Кингс-Каньон
В США заблудившуюся туристку спасли благодаря надписи SOS из камней
Схема создания фотонов структурированного света путем сочетания поляризации с витой структурой, которая несет орбитальный момент импульса
Ученые предложили "алфавит" для квантовой связи
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. 29 ноября 2017
Сайдик призвал стороны к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе
Президент России Владимир Путин и ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий во время встречи. 29 октября 2019
Путин пообещал поддержать празднование 270-летия МГУ
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Москва полностью выполнила задачи российско-турецкого меморандума
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
05:28"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
05:10Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
05:06Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
05:03Подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"
Лента новостейМолния