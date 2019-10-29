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РИА Новости

Экологи объяснили повышение уровня сероводорода на северо-западе Москвы

18:51 29.10.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Превышение содержания сероводорода и других загрязняющих веществ в воздухе утром и днем на северо-западе Москвы было вызвано погодными условиями, сообщили РИА Новости в Мосэкомониторинге.
Сотрудники Мосэкомониторинга отметили, что в ночные часы Москва находилась в тылу циклона, произошло ослабление скорости ветра.
"С 6 и до 9 утра произошло резкое ослабление скорости ветра, как на приземном уровне, так и на высотах (ветер переменных направлений от северо-западного до юго-восточного, на приземном уровне со скоростью 0-1 м/с, на высотах - 2-5 м/с, что ниже обычных значений в 3-5 раз). Дополнительно в этот период времени отмечались температурные инверсии и изотермия, что препятствовало вертикальному перемешиванию воздуха", - рассказали в Мосэкомониторинге.
Отмечается, что это привело к ухудшению условий рассеивания.
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"С 6 до 9 утра зафиксировано резкое ухудшение условий рассевания, что привело к росту уровня загрязнения атмосферного воздуха на всей территории города (рост отмечался по всем загрязняющим веществам). По состоянию на 12.00 29 октября превышений не зафиксировано. Максимальные концентрации сероводорода отмечались на автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы "Народного Ополчения" - 0,6 ПДКмр. На остальной территории города концентрации сероводорода находятся в пределах 0,1-,0,3 ПДКмр", - добавили в Мосэкомониторинге.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что во вторник в Москве ожидается облачная и дождливая погода, температура воздуха составит 4-6 градусов.
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