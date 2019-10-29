Меркель рассказала о самочувствии министра, упавшего во время конференции

БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, который ранее во вторник был госпитализирован после того, как оступился, сходя со сцены на форме, чувствует себя хорошо.
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер упал после речи на открытии конференции по цифровым технологиям в Дортмунде, после чего был госпитализирован. Зал, где проводится конференция, был эвакуирован, публику попросили его покинуть. По данным СМИ, некоторое время Альтмайер находился без сознания.
"Я хочу направить сердечный привет Петеру Альтмайеру. Я говорила с ним, ему еще нужна небольшая помощь, но у него все хорошо и мы настроены оптимистично, что он вскоре будет снова в команде", - заявила Меркель во время выступления на том же форуме в Дортмунде, которое транслирует немецкое ТВ.
Как заявляла представительница министра Беата Барон, "с учетом обстоятельств у него все хорошо, он говорит и уже поблагодарил санитаров и врачей за помощь". По данным издания Bild, у министра перелом носовой кости, ушибы и ссадины. Кроме того, при падении у министра разбились очки.