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РИА Новости

Меркель рассказала о самочувствии министра, упавшего во время конференции

18:26 29.10.2019 (обновлено: 18:42 29.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
Петербургский международный экономический форум. Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Петербургский международный экономический форум. Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, который ранее во вторник был госпитализирован после того, как оступился, сходя со сцены на форме, чувствует себя хорошо.
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер упал после речи на открытии конференции по цифровым технологиям в Дортмунде, после чего был госпитализирован. Зал, где проводится конференция, был эвакуирован, публику попросили его покинуть. По данным СМИ, некоторое время Альтмайер находился без сознания.
Глава ведомства федерального канцлера Ангелы Меркель Петер Альтмайер
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"Я хочу направить сердечный привет Петеру Альтмайеру. Я говорила с ним, ему еще нужна небольшая помощь, но у него все хорошо и мы настроены оптимистично, что он вскоре будет снова в команде", - заявила Меркель во время выступления на том же форуме в Дортмунде, которое транслирует немецкое ТВ.
Как заявляла представительница министра Беата Барон, "с учетом обстоятельств у него все хорошо, он говорит и уже поблагодарил санитаров и врачей за помощь". По данным издания Bild, у министра перелом носовой кости, ушибы и ссадины. Кроме того, при падении у министра разбились очки.
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Петер АльтмайерАнгела МеркельГерманияВ мире
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