Меркель рассказала о самочувствии министра, упавшего во время конференции

"Я хочу направить сердечный привет Петеру Альтмайеру. Я говорила с ним, ему еще нужна небольшая помощь, но у него все хорошо и мы настроены оптимистично, что он вскоре будет снова в команде", - заявила Меркель во время выступления на том же форуме в Дортмунде, которое транслирует немецкое ТВ.