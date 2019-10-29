Аваков рассказал об обстановке в районе отвода сил в Золотом

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что обстановка в районе Золотого в Донбассе, где ополченцы и украинские силовики начали отвод сил, спокойная.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник в Золотом начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами, на очереди Петровское. Штаб операции украинских силовиков подтвердил, что в 13.00 мск начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в Донбассе в районе Золотого.
"У МВД хватает сил и средств для обеспечения общественной безопасности. В случае нарушения противником договоренностей о разведении войск, у МВД хватит сил и средств вовремя и адекватно отреагировать на угрозу ", - цитирует пресс-служба МВД Авакова. По его словам, ситуация в Золотом "спокойная и контролируемая".
В пресс-службе добавили, что на месте работают патрули Нацполиции, усиленные гвардейцами, а также полицейские центры оказания помощи гражданам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.