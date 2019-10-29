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РИА Новости

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

17:58 29.10.2019 (обновлено: 20:45 29.10.2019)
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© Depositphotos / gregoryleeДесятирублевая монета
Десятирублевая монета
© Depositphotos / gregorylee
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пенсионный фонд России участвует в разработке единой методики определения нуждающихся россиян и уже предоставляет обезличенные данные Росстату, сообщили РИА Новости в фонде.
Ранее газета РБК сообщила, что Минэкономразвития предложило Росстату с 2020 года верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
В ПФР отметили, что сейчас в 12 регионах страны проводится пилотный проект, направленный на достижение до 2024 года национальных целей по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в два раза.
"Так как Росстат и органы власти субъектов используют разные методики подсчета, то в ходе пилотного проекта Пенсионный фонд совместно с участниками разрабатывает единую методику определения нуждающихся граждан на основании информации, содержащейся в ЕГИССО и информационных системах ПФР", - уточнили в фонде.
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В ПФР добавили, что согласны с тем, что для подсчета числа семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, должен быть единый подход для всех органов власти. Фонд готов взаимодействовать с другими ведомствами для формирования единой позиции.
"В настоящее время ПФР уже предоставляет деперсонифицированные данные заинтересованным участникам, в том числе Росстату", - говорится в сообщении.
В Минтруде РИА Новости сообщили, что использование данных ФНС и ПФР позволяет обеспечить большую точность статистической информации, формируемой Росстатом.
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"В ближайшее время планируется включать в передаваемые Пенсионным фондом России данные информацию как из системы персонифицированного учета, так и из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) для более точного определения структуры бедности по субъектам Российской Федерации, категориям граждан, семейному положению и иным факторам", - уточнили в Минтруде.
В министерстве добавили, что для регулярной автоматизированной передачи сведений из информационных систем ПФР в Росстат потребуется доработать эти системы.
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