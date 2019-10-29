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РИА Новости

Волонтеры Удмуртии будут учиться действиям во время ЧС в ресурсном центре

17:45 29.10.2019
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© РИА Новости / Геннадий Карпов / Перейти в фотобанкВид на набережную реки Белой в Уфе
Вид на набережную реки Белой в Уфе
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Перейти в фотобанк
УФА, 29 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии откроют ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ЧС в регионе, где будут обучать волонтеров действиям во время происшествий, сообщили в пресс-службе главы республики.
Ведомство отмечает, что в 2018 году Удмуртская Республика стала победителем в Конкурсном отборе Федерального агентства по делам молодежи на создание ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Центр откроется в рамках национального проекта "Образование", инициированного майским указом президента РФ Владимира Путина.
"Ресурсный центр будет располагаться на базе колледжа государственной и муниципальной службы. Важным результатом работы центра станет объединение спасателей-добровольцев в единое аварийно-спасательное формирование "Отряд "Доброволец". Действующий отряд повысит эффективность поисково-спасательных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и снизит гибель пострадавших", - сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
В пресс-службе отметили, что данный центр позволит создать прочную основу для развития и укрепления добровольческого движения в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, обеспечить непрерывный процесс подготовки и обучения добровольцев-спасателей и создать эффективные условия для реализации их знаний и навыков.
"В 2019 году на создание центра из федерального бюджета выделено 10 миллионов 977 тысяч рублей, а из регионального бюджета - порядка 340 тысяч рублей. На эти деньги закуплено современное оборудование, позволяющее обучить волонтеров грамотному поведению во время ЧС и устранению их последствий", - говорится в сообщении.
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