Волонтеры Удмуртии будут учиться действиям во время ЧС в ресурсном центре

УФА, 29 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии откроют ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ЧС в регионе, где будут обучать волонтеров действиям во время происшествий, сообщили в пресс-службе главы республики.

Ведомство отмечает, что в 2018 году Удмуртская Республика стала победителем в Конкурсном отборе Федерального агентства по делам молодежи на создание ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Центр откроется в рамках национального проекта "Образование", инициированного майским указом президента РФ Владимира Путина.

"Ресурсный центр будет располагаться на базе колледжа государственной и муниципальной службы. Важным результатом работы центра станет объединение спасателей-добровольцев в единое аварийно-спасательное формирование "Отряд "Доброволец". Действующий отряд повысит эффективность поисково-спасательных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и снизит гибель пострадавших", - сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.

В пресс-службе отметили, что данный центр позволит создать прочную основу для развития и укрепления добровольческого движения в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, обеспечить непрерывный процесс подготовки и обучения добровольцев-спасателей и создать эффективные условия для реализации их знаний и навыков.