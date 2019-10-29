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РИА Новости

Развитие цифровых госсервисов поможет в борьбе с бюрократией, заявил Паршин

17:43 29.10.2019
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CC0 / StockSnap / Компьютер
Компьютер
CC0 / StockSnap /
Компьютер. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Необходимость в бумажном документообороте станет меньше при развитии высококачественных суперсервисов - комплексных цифровых госуслуг в РФ по различным жизненным ситуациям, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Максим Паршин.
"Пока нет высококачественных сервисов, мы используем бумагу, когда появился высококачественный сервис, то необходимости в бумаге нет", - сказал он в интервью газете Financial Times.
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В течение следующих трёх лет министерство намерено создать 25 суперсервисов. Каждый суперсервис – это комплекс госуслуг, который требуется человеку в определенных жизненных ситуациях, среди них - "рождение ребенка", "поступление в вуз онлайн", "переезд в другой регион" и т.д.
Ожидается, что на суперсервисы будет приходиться 90% взаимодействия между гражданами и властями.
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