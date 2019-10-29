Развитие цифровых госсервисов поможет в борьбе с бюрократией, заявил Паршин

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Необходимость в бумажном документообороте станет меньше при развитии высококачественных суперсервисов - комплексных цифровых госуслуг в РФ по различным жизненным ситуациям, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Максим Паршин.

В течение следующих трёх лет министерство намерено создать 25 суперсервисов. Каждый суперсервис – это комплекс госуслуг, который требуется человеку в определенных жизненных ситуациях, среди них - "рождение ребенка", "поступление в вуз онлайн", "переезд в другой регион" и т.д.