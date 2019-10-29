Список услуг с использованием Единой биометрической системы могут расширить

"Минкомсвязи России, Минфину России, Росфинмониторингу и ФСБ России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России... обеспечить принятие федерального закона, направленного на расширение перечня финансовых услуг и предоставление иных услуг, которые могут оказываться с использованием Единой биометрической системы", - говорится в перечне поручений.