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РИА Новости
Калужская область

Число заявок от Калужской области на участие в "Лидерах России" выросло

17:32 29.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкУчастники финала конкурса управленцев "Лидеры России" в образовательном центре "Сириус" в Сочи
Участники финала конкурса управленцев Лидеры России в образовательном центре Сириус в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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КАЛУГА, 29 окт – РИА Новости. Число заявок от Калужской области на участие в третьем конкурсе "Лидеры России" выросло по сравнению с предыдущим годом, сообщило правительство Калужской области.
"В прошлом году на конкурс поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Из них 1,3 тысячи – из Калужской области. В этом сезоне количество заявок увеличилось. Из всех российских регионов и 68 стран мира поступило 233,8 тысячи заявок. Из них почти 1,5 тысячи - из нашей области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в третьем сезоне конкурса отмечен существенный рост количества заявок от женщин. В прошлом году от них поступило 24 % заявок, в 2019 году - уже 28%. По отраслям, в которых сейчас работают участники, лидером стали сферы строительства (8%), образования (7,2%) и государственной службы (6,6%).
Губернатор области Анатолий Артамонов является одним из наставников конкурса. По его мнению, участие в данном проекте позволит молодым людям не только получить новые знания, реализовать личные цели, но и развить управленческие компетенции, а главное, принести реальную пользу стране. Он положительно оценил рост числа заявок.
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"Это говорит о доверии к конкурсу. Люди видят, что участие в нём полезно, интересно и имеет конкретные результаты. Уверен, что многие участники нынешнего сезона найдут достойное применение своим способностям. Нам нужны грамотные управленцы, способные современно мыслить и внедрять инновации", - подчеркнул Артамонов.
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