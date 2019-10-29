Число заявок от Калужской области на участие в "Лидерах России" выросло

КАЛУГА, 29 окт – РИА Новости. Число заявок от Калужской области на участие в третьем конкурсе "Лидеры России" выросло по сравнению с предыдущим годом, сообщило правительство Калужской области.

"В прошлом году на конкурс поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Из них 1,3 тысячи – из Калужской области. В этом сезоне количество заявок увеличилось. Из всех российских регионов и 68 стран мира поступило 233,8 тысячи заявок. Из них почти 1,5 тысячи - из нашей области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в третьем сезоне конкурса отмечен существенный рост количества заявок от женщин. В прошлом году от них поступило 24 % заявок, в 2019 году - уже 28%. По отраслям, в которых сейчас работают участники, лидером стали сферы строительства (8%), образования (7,2%) и государственной службы (6,6%).

Губернатор области Анатолий Артамонов является одним из наставников конкурса. По его мнению, участие в данном проекте позволит молодым людям не только получить новые знания, реализовать личные цели, но и развить управленческие компетенции, а главное, принести реальную пользу стране. Он положительно оценил рост числа заявок.

"Это говорит о доверии к конкурсу. Люди видят, что участие в нём полезно, интересно и имеет конкретные результаты. Уверен, что многие участники нынешнего сезона найдут достойное применение своим способностям. Нам нужны грамотные управленцы, способные современно мыслить и внедрять инновации", - подчеркнул Артамонов.