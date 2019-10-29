Франция, Германия и Италия распределят почти 200 спасенных мигрантов

МОСКВА/РИМ, 29 окт - РИА Новости. Франция, Германия и Италия договорились о распределении почти 200 спасенных в Средиземном море мигрантов, которые находятся на борту судов Ocean Viking и Alan Kurdi, сообщила гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF).

"Сейчас было объявлено, что Франция, Германия и Италия достигли соглашения о перераспределении 104 человек на борту Ocean Viking и 90 человек на борту Alan Kurdi", - говорится в сообщении MSF в Twitter.

Как сообщает МВД Италии, 70 мигрантов с борта Ocean Viking примут Франция и Германия. Высадка с корабля будет произведена в сицилийском порту Поццалло.