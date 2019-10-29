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РИА Новости

Франция, Германия и Италия распределят почти 200 спасенных мигрантов

17:33 29.10.2019
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© AP Photo / Bram JanssenМигранты в Средиземном море
Мигранты в Средиземном море
© AP Photo / Bram Janssen
Мигранты в Средиземном море. Архивное фото
МОСКВА/РИМ, 29 окт - РИА Новости. Франция, Германия и Италия договорились о распределении почти 200 спасенных в Средиземном море мигрантов, которые находятся на борту судов Ocean Viking и Alan Kurdi, сообщила гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF).
"Сейчас было объявлено, что Франция, Германия и Италия достигли соглашения о перераспределении 104 человек на борту Ocean Viking и 90 человек на борту Alan Kurdi", - говорится в сообщении MSF в Twitter.
Как сообщает МВД Италии, 70 мигрантов с борта Ocean Viking примут Франция и Германия. Высадка с корабля будет произведена в сицилийском порту Поццалло.
Ранее сообщалось, что гуманитарные организации "Врачи без границ" (MSF) и SOS Mediterranee взяли у берегов Ливии 104 человек на борт своего судна Ocean Viking, участвующего в миссии по помощи мигрантам в Средиземном море.
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МигрантыВрачи без границФранцияГерманияИталияВ мире
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