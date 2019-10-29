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РИА Новости

ЛНР предложила Киеву открыть дополнительные пункты пропуска

17:26 29.10.2019 (обновлено: 18:17 29.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУкраинский пограничник
Украинский пограничник
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика предлагает Киеву и ОБСЕ открыть дополнительные пункты пропуска через линию соприкосновения в Донбассе, в первую очередь в Счастье, заявил во вторник в Минске полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
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"Надо говорить о том, что необходимо открывать дополнительные пункты пропуска... Мы направили предложения по открытию пункта пропуска в Счастье, где ситуация абсолютно под контролем, нет острых, напряженных моментов, которые, например, наблюдаются постоянно в районе Золотого, и ждем ответа Украины уже более двух лет",- сказал Дейнего журналистам по итогам заседания контактной группы по урегулированию в Донбассе в Минске.
Представитель ЛНР добавил, что предпринимать попытки по открытию пункта пропуска в Золотом проблематично, потому что там периодически "происходят обстрелы: недавно был обстрел школы, которая находится рядом с участком разведения сил и средств, постоянно под обстрелами находятся объекты гуманитарной инфраструктуры".
"Мы готовы разговаривать об открытии дополнительных пунктов пропуска, настаиваем на том, что в первую очередь надо открыть пункт пропуска в Счастье, где это логистически обоснованно", - подчеркнул Дейнего.
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