Медведев поручил скоординировать мероприятия по снижению безработицы

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам скоординировать мероприятия по снижению структурной безработицы в 20 субъектах с наименьшей долей занятого трудоспособного населения, следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства.

"Минтруду России, Минэкономразвития России, Минфину России, Минпросвещения России и Минобрнауки России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить координацию реализации мероприятий по снижению структурной безработицы и повышению экономической активности населения в 20 субъектах Российской Федерации с наименьшей долей занятого населения в структуре трудоспособного населения", - говорится в поручении.