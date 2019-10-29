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РИА Новости

Медведев поручил скоординировать мероприятия по снижению безработицы

17:25 29.10.2019 (обновлено: 17:35 29.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам скоординировать мероприятия по снижению структурной безработицы в 20 субъектах с наименьшей долей занятого трудоспособного населения, следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства.
"Минтруду России, Минэкономразвития России, Минфину России, Минпросвещения России и Минобрнауки России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить координацию реализации мероприятий по снижению структурной безработицы и повышению экономической активности населения в 20 субъектах Российской Федерации с наименьшей долей занятого населения в структуре трудоспособного населения", - говорится в поручении.
В том числе с учётом применения механизма социального контракта, содействия началу предпринимательской деятельности, организации опережающего профессионального обучения, организации стажировок выпускников образовательных организаций, уточняется в нем. Срок выполнения - 1 июля 2020 года.
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28 октября, 08:06Радио Sputnik
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