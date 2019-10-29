Интернет-СМИ "ТОК" стало инфопартнером итогового форума "Сообщество"

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Входящее в медиагруппу "Россия сегодня" интернет-СМИ "ТОК" стало информационным партнером форума Общественной палаты "Сообщество", который пройдет 31 октября и 1 ноября в Гостином дворе. Тема слета, завершающего годовую форумную кампанию ОП РФ, – "Российское гражданское общество: от контроля к участию".

На дискуссионных площадках соберутся гражданские активисты, руководители и члены общественных советов при органах исполнительной власти, чиновники, представители региональных общественных палат и члены Общественной палаты. Участники обсудят ход реализации масштабных национальных проектов. Программа будет построена вокруг конкретных кейсов – тех историй, когда ОП РФ смогла аккумулировать потенциал гражданского общества, добившись от власти принятия решений, выгодных людям.

В рамках выставочной программы форума "ТОК" покажет свои документальные фильмы "Дом на Заячьем проспекте", ""Доброта"" спешит на помощь", "Ленин. Версия 2.0" и "#МечтаСониРыбиной". "Дом на Заячьем проспекте" — это документальный очерк о жизни и творчестве воспитанников психоневрологического интерната под Петергофом. ""Доброта"" спешит на помощь" — история бабушки-блокадницы, которая ежедневно на "ГАЗели" с надписью "Доброта" развозит помощь малоимущим. "Ленин. Версия 2.0" рассказывает о бывшем детдомовце, который изображает Ленина на Красной площади, а все сбережения отправляет сиротам. "#МечтаСониРыбиной" — фильм о желании онкобольного ребенка сделать мир немного добрее, после смерти десятилетней девочки ее мечту воплотили в десятках городов России. Фильмы будут транслироваться на информационном кубе, для удобства гостей снабдят беспроводными наушниками.

В течение 2019 года аналогичные двухдневные форумы "Сообщество" прошли в четырех федеральных округах страны — в Махачкале, Улан-Удэ, Архангельске и Белгороде. Еще два малых форума состоялись во Владикавказе и Мичуринске. Накануне открытия каждой из дискуссионных площадок в рамках нулевого дня работы форума члены ОП РФ проводили выездные общественные проверки, встречи с гражданами и представителями местных администраций.

По итогам работы форума будут подготовлены предложения, адаптированные для эффективного диалога общества и власти. В Гостином дворе также пройдет выставка лучших социальных проектов — номинантов конкурса "Мой проект — моей стране!". Кандидаты на победу, вошедшие в шорт-лист конкурса , лично представят свои инициативы, реализованные на общественных началах. Победители конкурса будут объявлены в конце второго дня форума — награду им вручит секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"ТОК" — это интернет-СМИ, которое создает видео в мобильном формате. — это интернет-СМИ, которое создает видео в мобильном формате.