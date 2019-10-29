Медведев поручил представить меры по повышению доверия к судам и МВД

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД, Следственному комитету, Генпрокуратуре, Верховному суду и Минэкономразвития России до 16 декабря представить меры по повышению доверия к правоохранителям и судам со стороны бизнеса.

"Минэкономразвития России, МВД России, ФСБ России и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Следственного комитета Российской Федерации, уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации представить в правительство Российской Федерации предложения по повышению доверия к правоохранительной и судебной системам со стороны субъектов предпринимательской деятельности", - говорится в перечне поручений.