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РИА Новости

Адвокат объяснил резонанс по делу осужденной в России израильтянки

17:19 29.10.2019
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© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. За провоз производных каннабиса через границу израильское законодательство предусматривает менее серьезные наказания, чем приговор, вынесенный Химкинским судом израильтянке Нааме Иссахар, именно с этим связан такой резонанс по ее делу, заявил в интервью РИА Новости адвокат Александр Гамбарян.
Двадцатишестилетняя гражданка Израиля Наама Иссахар приговорена 11 октября Химкинским судом к 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Израильтянку задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.
"В соответствии с принятыми в Израиле нормами наказания, Наама в худшем случае получила бы несколько месяцев исправительных работ, а в лучшем - дело можно было бы закрыть. Скорее всего, около сотни часов отработки", - считает Гамбарян.
Для сравнения адвокат привел дело, рассмотренное иерусалимским судом в мае прошлого года. Тогда подсудимый заказал по почте более килограмма - 1116 граммов - каннабиса, посылку перехватили. Судья приговорил его к 360 часам общественных работ, условному сроку наказания и штрафу.
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Несмотря на то, что применение марихуаны в медицинских целях в Израиле разрешено, употребление без медицинских показаний и, тем более, провоз наркотиков являются уголовным преступлением и заносятся в личное дело. Однако наказания по таким делам редко бывают суровыми.
Употребление обычно наказывается штрафом, а распространение (если объём найденного наркотика более 100 грамм) влечет за собой более тяжелые последствия, говорит адвокат.
Для сравнения Гамбарян приводит случай из собственной практики: "У меня было дело, когда гражданин Голландии привёз в Израиль 4,5 килограмма MDMA (экстази), получил 45 месяцев и через год уже уехал досиживать в Амстердаме, где вышел через два месяца".
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Просьбу о помиловании израильской гражданки на имя президента РФ Владимира Путина направили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В стране развернута общественная кампания за освобождение Иссахар. Именно жесткость наказания, определенного Химкинским судом, по сравнению с израильскими законами, по мнению Гамбаряна, вызвала такой общественный резонанс вокруг этого дела в Израиле.
"Правоприменительная практика по контрабанде в Израиле наркотиков отличает марихуану и её производные (гашиш и так далее) от так называемых "тяжелых" наркотиков (героин, кокаин, экстази). В соответствии с этой практикой, за контрабанду марихуаны в количествах явно для личного пользования, как в случае с Наамой, лишение свободы просто невозможно, от слова совсем ... Если бы в России ей дали полгода - никто бы не возмущался особо", - сказал адвокат.
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Тель-АвивРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
И слону ясно,что дело не в законах России и ответственности за преступления.Если бы всё было по закону,то не думаю,что Бочкарёва с кокаином на кармане уехала бы на гастроли\хоть куда.Дело в прецеденте для обмена или выкручивании рук израильтянам в подписании договора о взаимной выдаче преступников.Обычный очередной шантаж карлуши.
29 октября, 18:00
Саша Василич
2100009
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