Адвокат объяснил резонанс по делу осужденной в России израильтянки

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. За провоз производных каннабиса через границу израильское законодательство предусматривает менее серьезные наказания, чем приговор, вынесенный Химкинским судом израильтянке Нааме Иссахар, именно с этим связан такой резонанс по ее делу, заявил в интервью РИА Новости адвокат Александр Гамбарян.

Двадцатишестилетняя гражданка Израиля Наама Иссахар приговорена 11 октября Химкинским судом к 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Израильтянку задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.

"В соответствии с принятыми в Израиле нормами наказания, Наама в худшем случае получила бы несколько месяцев исправительных работ, а в лучшем - дело можно было бы закрыть. Скорее всего, около сотни часов отработки", - считает Гамбарян.

Для сравнения адвокат привел дело, рассмотренное иерусалимским судом в мае прошлого года. Тогда подсудимый заказал по почте более килограмма - 1116 граммов - каннабиса, посылку перехватили. Судья приговорил его к 360 часам общественных работ, условному сроку наказания и штрафу.

Несмотря на то, что применение марихуаны в медицинских целях в Израиле разрешено, употребление без медицинских показаний и, тем более, провоз наркотиков являются уголовным преступлением и заносятся в личное дело. Однако наказания по таким делам редко бывают суровыми.

Употребление обычно наказывается штрафом, а распространение (если объём найденного наркотика более 100 грамм) влечет за собой более тяжелые последствия, говорит адвокат.

Для сравнения Гамбарян приводит случай из собственной практики: "У меня было дело, когда гражданин Голландии привёз в Израиль 4,5 килограмма MDMA (экстази), получил 45 месяцев и через год уже уехал досиживать в Амстердаме, где вышел через два месяца".

Просьбу о помиловании израильской гражданки на имя президента РФ Владимира Путина направили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В стране развернута общественная кампания за освобождение Иссахар. Именно жесткость наказания, определенного Химкинским судом, по сравнению с израильскими законами, по мнению Гамбаряна, вызвала такой общественный резонанс вокруг этого дела в Израиле.