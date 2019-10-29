Медведев поручил представить предложения по механизму инвестирования ФНБ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 2 декабря представить в правительство предложения по новому механизму стимулирования частных инвестиций, который предполагает софинансирование проектов из средств ФНБ, говорится в перечне поручений по ускорению экономического роста, опубликованном на сайте кабмина.

"Минфину России и Минэкономразвития России представить в правительство РФ предложения по внедрению нового механизма стимулирования частных инвестиций посредством софинансирования на возвратных и платных условиях средств Фонда национального благосостояния", - говорится в поручении. Срок исполнения - 2 декабря 2019 года.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными и за их счет формируется ФНБ. До накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы.