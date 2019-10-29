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РИА Новости

Медведев поручил представить предложения по механизму инвестирования ФНБ

17:15 29.10.2019 (обновлено: 17:47 29.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 2 декабря представить в правительство предложения по новому механизму стимулирования частных инвестиций, который предполагает софинансирование проектов из средств ФНБ, говорится в перечне поручений по ускорению экономического роста, опубликованном на сайте кабмина.
"Минфину России и Минэкономразвития России представить в правительство РФ предложения по внедрению нового механизма стимулирования частных инвестиций посредством софинансирования на возвратных и платных условиях средств Фонда национального благосостояния", - говорится в поручении. Срок исполнения - 2 декабря 2019 года.
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Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными и за их счет формируется ФНБ. До накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы.
В начале октября на слушаниях в Совете Федерации первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что после превышения объема ФНБ 7% ВВП - а это, по оценке Минфина, произойдет уже в середине 2020 года, появится возможность инвестировать около 1,7 триллиона рублей, часть этих средств Минфин готов направить на вложения в проекты внутри РФ, в том числе региональные.
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