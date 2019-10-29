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РИА Новости

Премьер Греции сообщил о подготовке саммита по климату в Афинах

17:14 29.10.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникВыступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 29 окт – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что его инициативу провести в Афинах саммит по климату поддержали более 60 стран.
"На последней Генеральной Ассамблее ООН я объявил, что в 2020 году Афины примут международное совещание на уровне глав государств и правительств по вопросу о воздействии изменения климата на наше культурное наследие. Уже более 60 стран присоединились к этой инициативе, включая Совет Европы, ЮНЕСКО и Всемирную Метеорологическую Организацию", - сообщил Мицотакис, выступая на 4-м саммите европейско-арабского сотрудничества в Афинах.
"Пользуясь этой возможностью, я приглашаю вас посетить это важное мероприятие. Это особенно актуально для стран Средиземноморья с их богатым культурным наследием", - сказал премьер Греции.
В июне этого года в Афинах прошла международная конференция "Воздействие изменения климата на культурное наследие: перед лицом вызовов". На ней отмечалось, что экстремальные погодные явления и изменения климата оказывают негативное влияние на древние памятники, пришло время включить культурное наследие в дискуссии об изменении климата. Если не действовать немедленно, ущерб особо важным мировым памятникам может стать непоправимым.
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Мицотакис сказал, что изменение климата вошло в повестку европейско-арабской конференции, так как защита окружающей среды в буквальном смысле связана с настоящим и будущим человечества, с жизнью и благополучием всех.
Премьер сказал, что Греция соблюдает Парижское соглашение и уже сократила выбросы парниковых газов в соответствии с целевыми показателями на 2020 год и приближается к параметрам 2030 года. К этому времени 35% общего энергетического баланса страны будут давать возобновляемые источники энергии, заявил премьер.
Мицотакис подтвердил также план полного отказа от лигнитов при производстве электроэнергии в Греции не позднее 2028 года.
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Кириакос МицотакисЮНЕСКОГрецияООНАфиныВ мире
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