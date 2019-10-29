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РИА Новости

В ДНР заявляют об отсутствии подвижек в вопросе обмена пленными в Донбассе

16:58 29.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР и Украиной
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Обмен военнопленными между ДНР и Украиной. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске во вторник не удалось продвинуться в вопросе очередного этапа обмена пленными, заявила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
"Главной темой прошедшего заседания гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе стало обсуждение списков лиц, подлежащих обмену. К сожалению, можно констатировать, что заседание подгруппы не принесло никаких результатов. Украинской стороне в очередной раз было указано на необходимость проведения процедуры верификации. Многим из удерживаемых лиц не было предложено участвовать в обменном процессе", - сказала Морозова.
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Она добавила, что Киев так и не предпринял действий по прекращению уголовного преследования в отношении людей, которые готовятся к обмену.
"Мы в очередной раз призываем украинскую сторону проявить политическую волю и инициативу для разблокирования данного процесса и начала реальных действий в сторону процедуры освобождения удерживаемых лиц", - сказала омбудсмен ДНР.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
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