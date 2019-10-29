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РИА Новости

Полиция и армия стягивают силы к месту беспорядков в Бейруте

16:55 29.10.2019 (обновлено: 18:03 29.10.2019)
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© РИА НовостиЛиванская полиция
Ливанская полиция
© РИА Новости
Ливанская полиция. Архивное фото
БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Службы безопасности и армия перебросили дополнительные силы к площадям Павших и Рияд ас-Солх в Бейруте для восстановления порядка после погромов, устроенных группами неизвестных людей, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и полиция оцепили места скопления мирных демонстрантов и взяли ситуацию под контроль. Задержаны несколько человек, участвовавших в поджогах, а также из числа напавших на журналистов и граждан.
"Эти люди - шииты от "Амаль" и "Хезболлах". Они избили нас, девушек и журналистов, которые пытались передать картинку. Но люди возвращаются на площади и продолжат митинг до отставки правительства",- рассказал РИА Новости участник мирной демонстрации Аднан.
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Вчера, 15:44РИА Новости
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