Полиция и армия стягивают силы к месту беспорядков в Бейруте

БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Службы безопасности и армия перебросили дополнительные силы к площадям Павших и Рияд ас-Солх в Бейруте для восстановления порядка после погромов, устроенных группами неизвестных людей, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и полиция оцепили места скопления мирных демонстрантов и взяли ситуацию под контроль. Задержаны несколько человек, участвовавших в поджогах, а также из числа напавших на журналистов и граждан.

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