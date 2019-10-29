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РИА Новости

Взрыв прогремел на судне Госнефтекомпании Азербайджана

16:48 29.10.2019
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© Фото : страница компании SOCAR в FacebookГосударственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
© Фото : страница компании SOCAR в Facebook
БАКУ, 29 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел на геологоразведочном судне, принадлежавшем Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), один человек погиб, трое ранены, сообщила во вторник пресс-служба компании.
"На геологоразведочном судне SOCAR произошел взрыв, есть погибший и трое раненых", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Уточняется, что и погибший, и пострадавшие - сотрудники компании, они госпитализированы, создана комиссия для выяснения причин ЧП.
Взрыв прогремел примерно в 13.30 (12.30 по мск) недалеко от поселка Гюрган на мелководном участке Каспийского моря. Судно доставляло на место назначения "взрывчатое вещество, используемое при сейсмических разведывательных работах", уточнили в пресс-службе.
При этом компания заверяет, что "взрывчатые вещества широко используются при морских сейсмических разведывательных работах и перевозятся в абсолютно безопасном положении".
"Сейсмические разведывательные работы должны были проводиться в направлении Гюргана для уточнения места бурения новых скважин", - объяснили в SOCAR.
Пожар на судне в порту, Южная Корея. 28 сентября 2019
28 сентября, 10:03Радио Sputnik
СМИ: на судне в Южной Корее прогремел взрыв, среди экипажа были россияне
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