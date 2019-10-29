Взрыв прогремел на судне Госнефтекомпании Азербайджана

БАКУ, 29 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел на геологоразведочном судне, принадлежавшем Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), один человек погиб, трое ранены, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"На геологоразведочном судне SOCAR произошел взрыв, есть погибший и трое раненых", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Уточняется, что и погибший, и пострадавшие - сотрудники компании, они госпитализированы, создана комиссия для выяснения причин ЧП.

Взрыв прогремел примерно в 13.30 (12.30 по мск) недалеко от поселка Гюрган на мелководном участке Каспийского моря. Судно доставляло на место назначения "взрывчатое вещество, используемое при сейсмических разведывательных работах", уточнили в пресс-службе.

При этом компания заверяет, что "взрывчатые вещества широко используются при морских сейсмических разведывательных работах и перевозятся в абсолютно безопасном положении".