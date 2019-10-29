Демонстранты и медики эвакуируют пострадавших с места погромов в Бейруте

Демонстранты на митинге в центре Бейрута, Ливан. 23 декабря 2018

© AP Photo / Bilal Hussein Демонстранты на митинге в центре Бейрута, Ливан. 23 декабря 2018

БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Мирные демонстранты и медики эвакуируют пострадавших с площади Рияд Ас-Солх в центре Бейрута, где десятки неизвестных мужчин с палками подожгли палатки митингующих и начали избивать демонстрантов и журналистов, передает корреспондент РИА Новости.

На данный момент травмы получили пять человек. Демонстранты оказали помощь медикам в эвакуации пострадавших с места погромов.

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