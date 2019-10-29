Демонстранты и медики эвакуируют пострадавших с места погромов в Бейруте

БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Мирные демонстранты и медики эвакуируют пострадавших с площади Рияд Ас-Солх в центре Бейрута, где десятки неизвестных мужчин с палками подожгли палатки митингующих и начали избивать демонстрантов и журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
На данный момент травмы получили пять человек. Демонстранты оказали помощь медикам в эвакуации пострадавших с места погромов.
Ранее десятки мужчин в гражданском пытались деблокировать дорогу в центральном районе на мосту "Ринг", в результате чего началась драка между демонстрантами и их оппонентами, которые выкрикивали лозунги в поддержку лидера шиитской партии "Харакет Амаль" Набиха Берри.